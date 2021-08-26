佳兆業上半年多賺8.5%

近期內房調控政策不斷，管理層在業績會上透露調控影響按揭申請，令回籠資金「慢了60至90天」，對行業及公司均有壓力，但由於集團主要經營大灣區及一二線城市，發展供給水平較健康，未來會繼續加強現金流控制。

中期息派0.04港元

集團上半年總收入按年增34.8%至300.65億元，中期毛利率30.9%，按年跌2.9個百分點。其中來自物業銷售收入按年增加34%至276.66億元。

佳兆業是少數「三道紅線」已告達標的內房，截至6月底止集團現金及存款帳面值約487.4億元，淨資產負債比率降至93.7%，現金短債比為1.53倍，以及剔除預收帳款的資產負債率下降至69.9%。集團表示下半年會繼續主動管理融資及進行創新融資等，目前集團未有使用商票融資。

龍湖多賺17％ 毛利率料維持逾25％

至於藍籌內房龍湖（0960）半年多賺17%至74.19億元，若剔除公平值變動等影響後，經調整純利按年增17.1%至61.8億元，中期股息每股派0.47元，按年增長17.5%。對於調控政策，龍湖首席財務官趙軼表示，目前市場的大方向是「房住不炒」，毛利率下跌是行業趨勢，但預計未來龍湖整體毛利率仍可維持在25%以上，公司將加快周轉等。