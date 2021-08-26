碧桂園服務撥20億作戰略投資 半年多賺六成 毛利率跌3.8個百分點

戰略投資一些已上市或「腰部企業」

碧桂園服務昨日上午最多曾升逾3%，中午公布業績後股價受壓，一度倒跌近1%，收市報60.2港元，升1.2%。

上半年，碧桂園服務斥巨資收購了同行藍光嘉寶，更多次入股其他中小型物管公司，包括長城物業、優趣匯等。管理層表示，在此前已透過有意以20億元為上限，戰略投資一些已上市或「腰部企業」，這些企業既擁投資回報保障，亦與公司業務具協同效應，能促進雙方合作，若有相關服務要進入合作方的社區亦會較易。

碧桂園服務作為戰略股東，未來若要收購已投資的企業時，亦能在競爭中搶佔先機，或加強進一步資本合作的可能，故願意作出此方面的投資。

集團昨日又披露，會主動發展物業管理範疇的機械人技術，自主研發及設計，並與上下游廠商合作，第一階段將有3款產品，未來希望透過引入機械人能提升20%效率，未來機械人預計可以替代約五成的員工。

未來機械人預計可替代約五成員工

碧桂園服務上半年物管業務收入增長30.5%至約51.72億元，集團新業務在上半年表現亦不俗，當中城市服務收入約20.95億元，並首次錄得商業運營服務收入1.4億元。

集團管理層表示，目標5年內營收破100億元，此前，公司已經與母企碧桂園（2007）簽訂了物業租賃及商業管理服務等框架協議，並分別向碧桂園控股及其附屬公司以及彼等的30%受控公司承租商業物業及提供商業管理服務。

明報記者 方楚茵