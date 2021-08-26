中人壽新業務價值跌近兩成

中人壽首年期交保費按年下跌14.3%至806.74億元，其中利潤較高的10年期及以上首年期交保費，按年下降26.7%至289.40 億元，下跌主要來自壽險業務。續期保費按年上升9.67%至3083.85億元，但期內14個月保單持續率按年下降8.4個百分點至81.2%，26個月保單持續率亦跌1.7個百分點至81.6%，另外期內退保率按年上升0.06個百分點至0.67%。

稱疫下限制多業務受壓

此外，與內險表現關係較大的個險銷售人力，截至上半年底為115萬人，較去年底降21.12%。中人壽表示，國內多地出現散發疫情和聚集性疫情，各地進一步收緊防控措施，部分地區營銷活動和培訓受到限制，公司業務、隊伍發展均承受較大壓力。

今年上半年，中人壽純利按年上升34.19%至409.75億元，主要由總投資收益上升帶動，期內總投資收益率為5.69%，按年上升0.35個百分點，總投資收益按年上升22.37%至1176.38億元。

集團指出，保險資金運用面臨國內市場利率下行、債券市場違約增加、股票市場波動加大等多方面挑戰。集團表示將持續加強風險防控，並持續強化資產負債管理，保持投資收益穩定。