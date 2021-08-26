經濟

中人壽新業務價值跌近兩成

【明報專訊】中國人壽（2628）公布上半年業績，反映未來盈利能力的新業務價值，按年跌19.04%至298.67億元（人民幣‧下同），新單保費按年下跌8.41%至1339.14億元，主要業務個人保險渠道的新業務價值率，按年下跌3.1個百分點至36.2%。中人壽解釋，外部經營環境複雜多變，加上新冠疫情影響保險消費需求釋放，行業復蘇發展面臨多重挑戰。

中人壽首年期交保費按年下跌14.3%至806.74億元，其中利潤較高的10年期及以上首年期交保費，按年下降26.7%至289.40 億元，下跌主要來自壽險業務。續期保費按年上升9.67%至3083.85億元，但期內14個月保單持續率按年下降8.4個百分點至81.2%，26個月保單持續率亦跌1.7個百分點至81.6%，另外期內退保率按年上升0.06個百分點至0.67%。

稱疫下限制多業務受壓

此外，與內險表現關係較大的個險銷售人力，截至上半年底為115萬人，較去年底降21.12%。中人壽表示，國內多地出現散發疫情和聚集性疫情，各地進一步收緊防控措施，部分地區營銷活動和培訓受到限制，公司業務、隊伍發展均承受較大壓力。

今年上半年，中人壽純利按年上升34.19%至409.75億元，主要由總投資收益上升帶動，期內總投資收益率為5.69%，按年上升0.35個百分點，總投資收益按年上升22.37%至1176.38億元。

集團指出，保險資金運用面臨國內市場利率下行、債券市場違約增加、股票市場波動加大等多方面挑戰。集團表示將持續加強風險防控，並持續強化資產負債管理，保持投資收益穩定。

相關字詞﹕疫情防控 內險 業績 新冠肺炎 中國人壽

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