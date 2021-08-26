瑞聲科技次季收入近零增長 純利按季跌27%

瑞聲科技上半年純利為9.21億元，按年大增1.9倍，收入按年升9.9％至86.09億元，每股中期股息按年倍增，派0.2港元。瑞聲昨日績後收報46.85港元，升2.52％。第二季集團毛利率按季跌6.1個百分點，集團稱，晶片短缺令海外工廠產能利用率不足，疊加主要客戶產品單價下降所影響。

指次季屬傳統淡季 對下半年仍審慎樂觀

上半年聲學產品收入按年升24.3％至41.38億元，光學產品升1.4倍至14.82億元，電磁傳動及精密結構件跌28.4％至24.47億元，微機電系統器件收入升13.9％至5.21億元。集團投資者關係總監黃美娟表示，越南疫情影響小部分聲學6月的生產線，但在7月已迅速恢復，目前已趨於正常，期內透過與內地工廠調配產能，產品亦能如期交付。

瑞聲於6月投資激光雷達商Ibeo，透過配合車廠下一代汽車，開發車載產品，首席財務官郭丹表示，有意將載集團獨有的WLG玻塑混合鏡頭的技術運用在車載鏡頭方面，預計未來2年至3年，集團在該方面的研發開支和人才投入會「大力推進」。

大行高盛表示，瑞聲第二季業績疲軟已大致反映在股價中，次季25％的毛利率低於市場預期的28.7％，但符合該行預期，重申瑞聲「買入」評級，目標價66元。