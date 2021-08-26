經濟

快手季度收入增49%勝預期 虧損擴至47.7億人幣 擬拓海外市場

【明報專訊】快手（1024）上市以來第二份業績出爐，上季收入按年增加48.8%至191.38億元（人民幣‧下同）勝預期；經調整虧損錄得47.7億元，雖然虧損擴大，但表現稍勝市場預期。面對內地收緊對互聯網企業監管，集團管理層表示會「負起社會責任」，與監管機構保持溝通；又表示將大力發展海外市場，預期未來海外用戶增長將數以億計。

明報記者 蔡穎霖

快手昨天績前收跌3.6%至77.5元，股價較歷史高位417.8元插水逾八成，也較上市發行價115元挫逾三成。董事長兼首席執行官宿華在電話會議上表示，快手一直加強與生態合作伙伴的共贏，將更多利益與創作者群體分享；今年以來，創作者總收入已超過百億元，按年見大幅增長。

線上營銷服務收入增至99.6億

問及行業競爭問題，宿華形容目前相對比較穩，認為短視頻創作門檻低，供給無法壟斷；快手以往在平均日活躍用戶（DAU）時長上出現差距，惟目前基本已經追平。期內，平台平均DAU為2.932億，按年增加11.9%；平均月活躍用戶（MAU）按年增加6.7%至5.06億。首席產品官程一笑表示，波幅在合理範圍之內，對平台年度增長目標，以及中期DAU增至4億目標有信心。

截至今年6月底止，快手收入主要來自線上營銷服務，按年增加1.6倍至99.62億元；直播收入受公域短視頻內容優化，以及大眾恢復正常生活模式影響，按年下跌13.7%至71.93億元。其他服務主要由於電商業務的擴展，收入按年增加2.1倍至19.83億元。

截至6月底止，快手在海外市場擁有逾1.8億月活躍用戶。程一笑表示，平台在國內外的滲透率仍有很大差距，考慮到海外市場的發展機遇及高速增長潛力，海外拓展已成為平台的核心戰略之一，預期在海外市場續有以億計的用戶增長。今年上半年，快手主要集中開發南美、東南亞及中東地區的市場，希望未來可進一步加大市佔。

稱負社會責任 監管機構保持溝通

至於中央對科網公司的監管情况，宿華認為當前關注效率和公平，而快手早已跟社會發展大方向相同，公司亦跟監管機構一直保持密切溝通，針對包括數據安全等項目，開展合規的處理工作，強調不論是整個互聯網行業，甚或是一家企業，都應該負起一定的社會責任，相信監管帶來良性互動，使經濟發展更快。

相關字詞﹕短視頻 數據安全 快手

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