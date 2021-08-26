經濟

恒大發盈警 料中期純利最多跌39%

【明報專訊】中國恒大（3333）昨晚深夜發出盈利預警，指根據管理層目前所得資料，預期截至6月底止中期淨利潤按年下跌29%到39%，至約90億到105億元(人民幣，下同)。上半年度利潤下降，主要是由於期內地產銷售價格下降及費用上升所導致。其盈利主要構成，則包括房地產開發業務虧損約40億元，恒大汽車（0708）虧損約48億元；出售恒騰網絡（0136）部份股份，以及剩餘股份按市價估值之盈利合計約185億元。

恒指挑戰26000點失敗 倒跌收市

至於港股昨天反彈受制於26,000點，科技股大升後走勢乏力，恒指昨日早段最多升256點，至全日高位25,983點；惟上試26,000點關口不果後，倒頭回落，低見25,548點，其後走勢反覆，全日跌34點或0.13%，收報25,694點。恒指夜期最多低水94點，考驗25,600點。

科指無法承接升勢，昨日同樣高開低走，一度升3.5%，收市僅微升12點或0.2%，報6458點。國指則收報9076點，跌22點或0.25%。

多隻中資股表現遜色，其中日前公布業績的安踏體育（2020）昨日倒跌6.8%至159.5元收市，屬最差藍籌；另業績表現未如理想的海底撈（6862），亦持續跌勢，昨收報27.95元，跌約3%。騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）同樣虎頭蛇尾，騰訊早段最多升4%後，收市僅升0.55%；阿里一度升逾3%，收市倒跌1.4%。

中美雙方近期在金融市場持續拉鋸，其中中方對赴美上市的科網企業連番打壓。彭博社引述消息指出，華爾街部分資深人士與中國政府高層官員尋求重啟對話，冀擴大國際投資者在中國的股票市場准入。

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