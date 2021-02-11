經濟

TVB半年虧損收窄 不派中期息

【明報專訊】電視廣播（TVB，0511）公布6月底止中期業績，雖然在港的廣告收入按年增長31%至4.6億元，但尚未扭轉虧損，除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）仍有1.4億元，按年收窄33.33%。期內股東應佔虧損達2.84億元，按年收窄3%，建議不派中期息。

免費電視業務期內虧損4億

集團旗下免費電視業務期內虧損達4.05億元，由2019年度中期起連蝕兩年，但虧損收窄。直接面向消費者的非廣告收入佔比按年增加兩個百分點至16%。myTV SUPER登記戶按年增加11%至950萬名；訂戶收入增加8%至1.57億元；但由於投資原創及優先內容致由盈轉虧，虧損4400萬元。主打國際的TVB Anywhere獲利1200萬元，大台網及電商業務盈利按年減少48%至1800萬元。另其首度披露澳門上半年收入達1171萬元，按年大增41.87%。

上半年免費電視廣告收入有增長，myTV SUPER的廣告收入卻按年跌50.94%至2600萬元。myTV SUPER連同TVB Anywhere訂戶收入共2.02億元，按年增長6.86%。經電商Big Big Shop進行的商品交易總值（GMV）增長10%至6200萬元，平均單值627元。期內出售1億元債券組合，微蝕74.6萬元，並錄減值虧損500萬元。受疫情影響，與內地聯合製作收入按年跌16.29%至2.98億元。

展望香港電視廣播和myTV SUPER的廣告業務於短期內仍面對挑戰，但廣告商對東京奧運會、「聲夢傳奇」等給予正面迴響，給予他們信心廣告業務恢復增長在望。集團披露有意在星馬及加拿大探索電商節目的可能性，並擬開發星馬本地劇及處境喜劇市場。

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