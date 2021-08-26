經濟

次季純利大增83.8％ 收入利潤創單季新高

【明報專訊】小米（1810）次季純利大增83.8％至82.68億元（人民幣．下同），收入和經調整淨利潤均創單季歷史新高，收入按年升64％至877.89億元，經調整利潤按年升87.4％至63.22億元，勝市場預期。集團上季在全球智能手機市場表現亮眼，出貨量首次超越蘋果（美：AAPL），晉身全球第二，市佔率達16.7％。

期內集團毛利按年升96.7％至151.48億元，正在發展電動車項目下，研發開支則按年升56.5％至31億元。在智能手機業務方面，次季收入及出貨量均創歷史新高，次季智能手機收入達到590.59億元，按年升86.8%，全球智能手機出貨量達到5290萬部，按年增長86.8%。

手機全球出貨量首超蘋果

IoT與生活消費產品業務收入按年升35.9％至207.35億元。互聯網服務收入升19.1％至70.33億元。6月份MIUI月活躍用戶數按年增長32.1%至4.54億戶。期內廣告業務收入按年升46.2％至45億元，境外互聯網服務收入按年升96.8％至11億元。

新投資企業方面，小米在第二季再投資10家公司，累計投資公司數目增至330家，總賬面價值579億元，同比增長57.3%；期內透過處置投資錄得約11億元稅後淨收入。

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