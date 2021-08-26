小米擬6億購自動駕駛技術公司

深動科技20人加入造車團隊

上月已傳出小米有意收購深動科技，該公司將有約20人加入小米造車團隊。王翔亦表示，集團在造車的核心技術自動駕駛研發方面，需要一定資歷的工程師。王翔形容，深動科技已有約3年至4年歷史，亦對自動駕駛技術有深入的研究，是次透過收購對方，可加強小米「自研」團隊的實力，再配合上小米在AI等相關領域的技術累積，將會推動小米電動車自動駕駛領域進展，加速無人駕駛技術的研發。深動科技成立於2017年，小米於公告上表示，深動科技擁有較強的技術儲備和研發能力，為高級輔助駕駛系統（ADAS）和自動駕駛應用提供包括感知、定位、規劃和控制在內的軟件解決方案，能夠增強公司在智能電動汽車業務上的核心技術能力。

拒再為收購恒大汽車事宜澄清

根據協議，小米在8月3日已訂立協議，向一批機構投資者收購深動科技約28.84%股權，作價約1490萬美元（1.16億港元），代價全數以現金支付。昨日再簽訂協議，向多名創辦人收購餘下約七成股權，涉資6247萬美元（4.86億港元），其中950萬美元以現金償付，其餘5297萬美元由公司以代價股份償付。倘以周二（24日）收市價25.25元作參考，將予發行代價股份約1634.3萬股，佔擴大後股份總數約0.07%。

王翔亦回應早前收購恒大汽車（0708）事宜，他表示，小米與恒大已對此作出澄清，不會再為有關事宜再作澄清。

王翔強調，集團有與各方交流和洽談，亦不拒絕與各方接觸，但從未作出任何合作意向決議。他續指，公司現正就造車業務規劃落地地點，工場及其他建設規劃等。他亦表明，小米造車仍處於早期階段，現階段仍需廣納有資歷的工程師，集團已收到超過2萬份簡歷，首批招募自動駕駛人才超過500人。