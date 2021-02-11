金管局擬增發400億票據吸游資 港匯即彈上7.7826 分析：美收水前管理息差

明報記者 胡學能

消息昨公布後，港匯應聲從早上低位7.7891，升至最高7.7826（見圖1）。 拆息方面沒大變動，一個月HIBOR（香港銀行同業拆息）按日跌0.43點子至0.06554厘，仍處近10年來的低水平。

4年來首度增發 銀行總結餘將收縮

金管局計劃於今年9月及10月舉行的8次定期投標中，每次增發50億元的91日期外匯基金票據，如8次的計劃增發量全部執行，票據發行量將會增加共400億元，該局表示，會續留意市場情况，保留調整或不全部執行上述8次增發的可能性。

翻查資料，金管局在2017年8月至10月亦曾增發外匯基金票據，令總結餘減少800億元，一度輕微推高了港匯及拆息水平，為往後可能出現的資金流出提供緩衝。但及後美國加息的威力，仍令港匯在2018年及2019年觸及7.85的弱方水平（見圖2）。至去年環球央行再放水，資金重新流入，始令總結餘上升。截至昨日，香港銀行體系結餘有逾4574億港元。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，金管局是次操作與2013年的情况更相似，當年時任聯儲局主席伯南克發表收水言論，金管局在此前後曾數次宣布增發外匯基金票據。她相信，金管局藉今次操作冀令港美息差穩定，防範息差屆時因美國收水而明顯拉闊。但她亦認同金管局所指的原因，認為目前新股活動淡靜，貸存比率低過85%反映貸款需求不強，北水又在近兩月淨流出，銀行體系流動性太多而資金沒很多出路。

東亞：操作規模不大 料港息未顯著上調

東亞銀行（0023）高級外匯市場策略師葉澤恆指出，香港銀行體系倘未來仍維持高結餘，而港美貨幣掛鈎下，港元的貨幣政策步伐若比美國落後，屆時美國收水時，港元會轉弱得更多，所以金管局才有這個預先準備的舉動。然而，他認為，由於今次操作規模不大，相信未至於會令港息顯著上調；至於港匯走向，亦視乎聯儲局本周內在央行年會是否提及收水步伐，若暫按兵不動，而港股表現維持疲弱、新股活動淡靜，金管局的操作或可令港匯走強至7.77水平。