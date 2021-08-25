大正資本陳惠仁：投資中國須配合有序增長步伐

陳惠仁表示，現時股票股價跌至接近去年3月低位，當時是新冠病毒疫情最嚴峻及市場最驚慌的時間。惟疫苗推出後，現時環球經濟發展已漸趨穩定，以及全球各國正在適應疫情新常態，陳惠仁續稱，儘管目前仍有變種病毒風險，但相信危險期已經過去，世界各國陸續恢復正常運作，當中有不少股票估值下跌至吸引水平，投資者可趁低吸納。

留意二三線價值科技股

投資部署方面，他會考慮買入較高息及股價跌得太多的增長型股票，「我們一向避開大藍籌股，尤其是科技藍籌股例如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988），因為投資者不需基金經理購入這些有前景的股票。」

他會留意一些二三線及有價值的科技股。當中看好個別手機遊戲商，本月初，官媒直斥大陸網上遊戲軟件是「精神鴉片」，以致手遊股股價急挫。他指出，仔細閱讀內容，會發現言論主要針對未成年人士沉迷網絡遊戲的普遍現象，惟整體行業股價受累，因此會購入一些對象是成年人的手遊公司，例如一些引入懷舊動漫主題，包括海賊王、龍珠等的遊戲公司。

除手遊股，本月官媒亦發文批評指出，部分芯片經銷商惡意漲價，以致市場價格混亂，汽車企業因而大量囤貨來提高芯片庫存，以抵禦成本上升的風險，最終加劇「缺芯」問題。

評論刊登以後，全線半導體股普遍下跌，但他表示，投資者應釐清半導體與芯片的分別，芯片只是半導體的其中一個類別，半導體還包括電阻電容及二極管等，因此投資者可購入不涉及芯片的半導體股，而市場上有許多公司被「錯殺」，若細心研究會發現有不少這類型公司。

不少半導體股被「錯殺」可留意

事實上，內地自今年初對內地互聯網企業實施「反壟斷法」後，多次透過言論或實施新政來整頓內地各行各業，如月內指出會加強對母乳代用品營銷行為的規範、近推教育雙減指引，影響補習教育行業經營模式，這些言論都令相關股票價格回調。

陳惠仁表示，投資者應將這些政策視為國家由上而下的「環境、社會和企業管治」（ESG） ，並從國民思想、民生社會、監管問題上作出整治，「現時的打壓問題，其實國家早已提及，如國家主席習近平2018年已提及『均衡發展9年義務教育，縮小區域、城鄉、校際差距』，惟投資者當時未有將言論納入投資考量。」

他續稱，2019年及2020年A股累升約70%，現時跌幅不算多，中國發展模式為兩年增長，一年規管，慢慢有秩序地增長是主要步調，並強調，要明白內地節奏才會尋找到投資機會。因此會將近日監管視為國家ESG政策，亦由此可見投資分散在多元化板塊的重要。

中國發展模式：2年增長 1年規管

近日市場熱議的投資主題包括可持續發展及ESG政策等，他表示現時市場不多投資公司深入研究企業的ESG報告，而許多上市企業仍未投放大量資源在ESG方面，不同板塊行業的ESG發展亦有很大分別，他指出要待港交所（0388）提升準則，香港上市公司才會愈來愈重視及做得好，又指出不少企業對ESG關注度正在持續上升，認為不久將來本地ESG準則會與外國接軌，投資者亦應將之納入投資因素之一。

資金在市場輪流炒作，陳惠仁表示，近日增加了增長股比例，昔日疫情肆虐，增長股及價值股比例佔各半，現時大市調整下增持增長股比例至六成。除上述提及板塊，他亦看好受惠經濟恢復增長的本地基建、零售及餐飲業。同時又指出恒指現處於25,700點水平，市盈率僅16倍並不昂貴，投資者現時應該適量入市。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]