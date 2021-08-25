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經濟
2021年8月25日星期三
技術取勝
投資策略
揚海首批均呎破3萬 貴晉環4% 港鐵上蓋項目新高 1房折實1080萬入場
HENLEY III首批料推81伙 最快日內開價
凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬
康泰1480萬沽土瓜灣前自用舖
資策泛海淺水灣屋地 申建逾9000呎住宅
恒指見死亡交叉即反彈618點 專家：慎防「彈完散」 緊盯港匯北水走向
網信辦：關鍵信息安保條例 非針對境外上市企業
碧桂園：2023年滿足「三條紅線」
富力派息削74% 李思廉：安全為主
投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資
先瑞達首掛挫26％ 每手帳蝕6200元
海底撈業績遜預期 管理層「大換血」 兩創辦人辭任董事 多名年輕主管入局
安踏上半年純利倍升 派息增1.86倍
平安好醫生上半年虧損擴3倍
永達汽車：晶片荒影響供應商供貨
中國太平上半年純利升近八成
美裁6公司欺詐罪成 涉與忠旺避稅
港交所譴責酷派及前董事 涉「貸款扮投資」 指賈躍亭不宜任董事
羅康瑞：分拆新天地未定案
標普：中信若入股華融或改變評級方法
眾安銀行︰正申財富管理牌照
沃爾瑪拓物流 撼亞馬遜 向其他零售商提供配送服務
韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣
Airbnb：將免費安置2萬阿富汗難民
張兆聰：殘股急彈成交未增 資金傾向短線操作
植耀輝：行業前景明朗 航運股可續持有
技術取勝：康師傅13.9元不容再失
劉思明：熱炒股上落大 水務股強勢可吼
周顯：先打工儲錢 才全職炒股
湯文亮：戰爭無利可圖 世界就和平
大正資本陳惠仁：投資中國須配合有序增長步伐
技術取勝：康師傅13.9元不容再失
【明報專訊】天工國際升勢有餘未盡（圖）
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