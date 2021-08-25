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Airbnb：將免費安置2萬阿富汗難民

【明報專訊】阿富汗局勢動盪之際，網上住宿租賃平台Airbnb（美：ABNB）表示，計劃在世界各地臨時免費安置2萬名阿富汗難民。Airbnb行政總裁切斯基（Brian Chesky）表示，難民將被安置在Airbnb平台的租盤，住宿費用由Airbnb及其非牟利組織Airbnb.org資助。該公司表示，會為難民提供短期及長期住宿安排，但未具體說明相關安置服務會維持多久，又或會為此撥出多少資金。Airbnb股價早段升7%。

CEO：最大人道主義危機之一

切斯基說，要是Airbnb的房東想免費或以折扣收費接待一個難民家庭，可與Airbnb聯繫。他表示，阿富汗難民是目前最大的人道主義危機之一，希望能激勵其他商業領袖伸出援手。此外，英國《每日電訊報》報道，因搜集大量客戶數據及道路信息而面臨中國監管機構審查的滴滴出行（美：DIDI），暫停在英國和歐洲大陸推出服務的計劃。負責相關工作的員工獲通知，可能面臨裁員。滴滴已停止在英國招聘，而推出服務的計劃將至少押後12個月。分析師預測，滴滴在內地面臨的監管限制，可能使滴滴的業務毛利率下降一半。

馬斯克批公司輔駕測試版「不出色」

另外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的自動輔助駕駛系統在美國面臨調查之際，行政總裁馬斯克（Elon Musk）批評其公司正開發的高級輔助駕駛功能的測試版FSD Beta 9.2「並不出色」，並透露其團隊正努力以最快速度改善系統，這表態相當於馬斯克公開承認此輔助駕駛功能存在缺陷。目前特斯拉在美國銷售的全自動駕駛功能（FSD）套餐價格為1萬美元，或每月199美元，但車主使用這種高級駕駛輔助系統時，仍要留心觀察路面情况。

（綜合報道）

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