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韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣

【明報專訊】路透社報道，韓國國會的立法及司法委員會準備通過俗稱「反Google法」的《電訊業務法》修正草案，以禁止Alphabet旗下Google（美：GOOG）和蘋果（美：AAPL）等主導市場的應用商店營運商，透過應用內購買（in-app purchases）的手法，向軟件開發商強制收取佣金。該草案將容許消費者選擇不同的渠道下載，變相令應用商店收入大減。若法案獲韓國國會的委員會通過，將交由國會表決。若成功立法，這將會是主要經濟體首次開放支付渠道，打擊科技巨企的強制收費。

根據韓國政府去年發表的報告，Google Play商店2019年在韓國市場的收入接近6萬億韓圜（約401億港元）。自去年中以來，韓國國會議員一直爭取改革科技巨頭的佣金結構。《紐約時報》報道，Google和蘋果質疑「反Google法」草案的內容針對美國企業，違反美韓的貿易協定，正游說美國政府的貿易官員，阻止韓國國會立法。Google和蘋果的應用內支付問題，在全球引起爭議。

三星擬1.6萬億投資半導體生物製藥

此外，三星集團宣布，旗下三星電子及其他附屬企業，計劃未來3年為半導體、生物製藥等戰略業務投資240萬億韓圜（約1.6萬億港元），並直接增聘4萬人，以鞏固未來的增長引擎，擴大科技領先地位。英特爾（美：INTC）亦公布，將與IBM（美：IBM）等合作，在美國國防部一項計劃的第一階段，提供商業晶圓代工服務。

（綜合報道）

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