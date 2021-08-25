韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣

根據韓國政府去年發表的報告，Google Play商店2019年在韓國市場的收入接近6萬億韓圜（約401億港元）。自去年中以來，韓國國會議員一直爭取改革科技巨頭的佣金結構。《紐約時報》報道，Google和蘋果質疑「反Google法」草案的內容針對美國企業，違反美韓的貿易協定，正游說美國政府的貿易官員，阻止韓國國會立法。Google和蘋果的應用內支付問題，在全球引起爭議。

三星擬1.6萬億投資半導體生物製藥

此外，三星集團宣布，旗下三星電子及其他附屬企業，計劃未來3年為半導體、生物製藥等戰略業務投資240萬億韓圜（約1.6萬億港元），並直接增聘4萬人，以鞏固未來的增長引擎，擴大科技領先地位。英特爾（美：INTC）亦公布，將與IBM（美：IBM）等合作，在美國國防部一項計劃的第一階段，提供商業晶圓代工服務。

（綜合報道）

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