經濟
國際金融

沃爾瑪拓物流 撼亞馬遜 向其他零售商提供配送服務

【明報專訊】美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）開拓物流商機，宣布將在今年底推出名為GoLocal的送貨服務，為麵包店、汽車零件供應商等各類零售商，把貨品送到消費者手上。隨着商戶開始為年底的購物旺季作準備，沃爾瑪的GoLocal物流業務，將加劇其與電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）之間的競爭。沃爾瑪早段股價微跌，而亞馬遜股價微升。

美國食品及藥物管理局（FDA）全面批准使用輝瑞-BioNTech新冠疫苗，帶動對經濟復蘇敏感的股票向上，旅遊相關企業及能源板款早段股價向上，以科技股為主的納指早段首次突破15000點關口，與標普500指數齊創新高。國際油價繼周一升5%後，昨晚再升2%。

美股早段做好 納指首破15000點

沃爾瑪表示，將與創新的配送伙伴合作，包括沃爾瑪去年投資的無人駕駛電動車初創公司Cruise、Alphabet（美：GOOG）旗下的自駕車初創企業Waymo和自駕送貨營運商Nuro。無人機配送也將是新服務的重點之一，合作伙伴包括去年沃爾瑪投資的DroneUP，以及ZipLine和FlyTrex。

沃爾瑪的最後一哩（Last Mile）業務高級副總裁沃德（Tom Ward）表示，將利用沃爾瑪為客戶建立的物流網絡，為其他零售商服務。

註冊了GoLocal的商戶在自家網站接到客戶的訂單後，將交給沃爾瑪的送貨平台進行配送。GoLocal的配送網絡將從零售商的倉庫提貨，然後把貨品送到客戶的地址。

這是一項「白標」（white-label）服務，送貨不會由沃爾瑪品牌的貨車負責。沃爾瑪管理的貨車隊可在車身當眼位置，配置商戶的標誌，讓大型連鎖店也可選用此項服務突出自己的品牌。

沃爾瑪稱，此項服務將以具競爭力的價格，提供兩小時內送達，又或兩天內送達等選項。送貨將由沃爾瑪旗下Spark Driver配送平台的司機、零工（gig workers）及其他速遞公司處理。

消費者趨網購 送貨上門需求大增

沃爾瑪的承包商在承接沃爾瑪的配送訂單之餘，將為其他商戶提供配送服務。沃爾瑪表示，這項服務可針對不同類型的商戶特殊定制，讓商戶專注於銷售貨品，而講求的速度和效率的配送服務就交由沃爾瑪負責。

近年愈來愈多消費者網購，令送貨上門的需求大增，吸引傳統零售商擴大物流業務。為其他零售平台提供送貨服務，也是亞馬遜的主要業務，而亞馬遜和沃爾瑪也會為自家銷售平台的第三方賣家提供倉儲服務。

GoLocal的服務，使沃爾瑪加入了最後一哩配送市場的競爭。該領域已有大量競爭者，包括沃爾瑪競爭對手Target（美：TGT）旗下的Shipt配送服務、外賣平台DoorDash（美：DASH）、生鮮代購初創Instacart和Uber （美：UBER），它們也為不同商戶做配送。以往這配送市場由聯邦快遞（美：FDX）、 聯合包裹（美：UPS）等速遞公司主導，但它們的即日送貨能力較為有限，吸引了更多配送平台進入市場。

分析：助沃爾瑪電商持續增長

美國投行Jefferies分析師Stephanie Wissink表示，擴大網上銷售平台及配送服務，將推動沃爾瑪的電商業務持續強勁增長。沃爾瑪預期，其全球電商業務銷售額有望在今年達到750億美元，並在未來幾年增至1000億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

揚海首批均呎破3萬 貴晉環4% 港鐵上蓋項目新高 1房折實1080萬入場
揚海首批均呎破3萬 貴晉環4% 港鐵上蓋項目新高 1房折實1080萬入場
HENLEY III首批料推81伙 最快日內開價
HENLEY III首批料推81伙 最快日內開價
凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬
凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬
康泰1480萬沽土瓜灣前自用舖
康泰1480萬沽土瓜灣前自用舖
資策泛海淺水灣屋地 申建逾9000呎住宅
資策泛海淺水灣屋地 申建逾9000呎住宅
恒指見死亡交叉即反彈618點 專家：慎防「彈完散」 緊盯港匯北水走向
恒指見死亡交叉即反彈618點 專家：慎防「彈完散」 緊盯港匯北水走向
網信辦：關鍵信息安保條例 非針對境外上市企業
網信辦：關鍵信息安保條例 非針對境外上市企業
碧桂園：2023年滿足「三條紅線」
碧桂園：2023年滿足「三條紅線」
富力派息削74% 李思廉：安全為主
富力派息削74% 李思廉：安全為主
投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資
投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資
先瑞達首掛挫26％ 每手帳蝕6200元
先瑞達首掛挫26％ 每手帳蝕6200元
海底撈業績遜預期 管理層「大換血」 兩創辦人辭任董事 多名年輕主管入局
海底撈業績遜預期 管理層「大換血」 兩創辦人辭任董事 多名年輕主管入局
安踏上半年純利倍升 派息增1.86倍
安踏上半年純利倍升 派息增1.86倍
平安好醫生上半年虧損擴3倍
平安好醫生上半年虧損擴3倍
永達汽車：晶片荒影響供應商供貨
永達汽車：晶片荒影響供應商供貨
中國太平上半年純利升近八成
中國太平上半年純利升近八成
美裁6公司欺詐罪成 涉與忠旺避稅
美裁6公司欺詐罪成 涉與忠旺避稅
港交所譴責酷派及前董事 涉「貸款扮投資」 指賈躍亭不宜任董事
港交所譴責酷派及前董事 涉「貸款扮投資」 指賈躍亭不宜任董事
羅康瑞：分拆新天地未定案
羅康瑞：分拆新天地未定案
標普：中信若入股華融或改變評級方法
標普：中信若入股華融或改變評級方法
眾安銀行︰正申財富管理牌照
眾安銀行︰正申財富管理牌照
韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣
韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣
Airbnb：將免費安置2萬阿富汗難民
Airbnb：將免費安置2萬阿富汗難民
張兆聰：殘股急彈成交未增 資金傾向短線操作
張兆聰：殘股急彈成交未增 資金傾向短線操作
植耀輝：行業前景明朗 航運股可續持有
植耀輝：行業前景明朗 航運股可續持有
技術取勝：康師傅13.9元不容再失
技術取勝：康師傅13.9元不容再失
劉思明：熱炒股上落大 水務股強勢可吼
劉思明：熱炒股上落大 水務股強勢可吼
周顯：先打工儲錢 才全職炒股
周顯：先打工儲錢 才全職炒股
湯文亮：戰爭無利可圖 世界就和平
湯文亮：戰爭無利可圖 世界就和平
大正資本陳惠仁：投資中國須配合有序增長步伐
大正資本陳惠仁：投資中國須配合有序增長步伐