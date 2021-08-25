沃爾瑪拓物流 撼亞馬遜 向其他零售商提供配送服務

美國食品及藥物管理局（FDA）全面批准使用輝瑞-BioNTech新冠疫苗，帶動對經濟復蘇敏感的股票向上，旅遊相關企業及能源板款早段股價向上，以科技股為主的納指早段首次突破15000點關口，與標普500指數齊創新高。國際油價繼周一升5%後，昨晚再升2%。

美股早段做好 納指首破15000點

沃爾瑪表示，將與創新的配送伙伴合作，包括沃爾瑪去年投資的無人駕駛電動車初創公司Cruise、Alphabet（美：GOOG）旗下的自駕車初創企業Waymo和自駕送貨營運商Nuro。無人機配送也將是新服務的重點之一，合作伙伴包括去年沃爾瑪投資的DroneUP，以及ZipLine和FlyTrex。

沃爾瑪的最後一哩（Last Mile）業務高級副總裁沃德（Tom Ward）表示，將利用沃爾瑪為客戶建立的物流網絡，為其他零售商服務。

註冊了GoLocal的商戶在自家網站接到客戶的訂單後，將交給沃爾瑪的送貨平台進行配送。GoLocal的配送網絡將從零售商的倉庫提貨，然後把貨品送到客戶的地址。

這是一項「白標」（white-label）服務，送貨不會由沃爾瑪品牌的貨車負責。沃爾瑪管理的貨車隊可在車身當眼位置，配置商戶的標誌，讓大型連鎖店也可選用此項服務突出自己的品牌。

沃爾瑪稱，此項服務將以具競爭力的價格，提供兩小時內送達，又或兩天內送達等選項。送貨將由沃爾瑪旗下Spark Driver配送平台的司機、零工（gig workers）及其他速遞公司處理。

消費者趨網購 送貨上門需求大增

沃爾瑪的承包商在承接沃爾瑪的配送訂單之餘，將為其他商戶提供配送服務。沃爾瑪表示，這項服務可針對不同類型的商戶特殊定制，讓商戶專注於銷售貨品，而講求的速度和效率的配送服務就交由沃爾瑪負責。

近年愈來愈多消費者網購，令送貨上門的需求大增，吸引傳統零售商擴大物流業務。為其他零售平台提供送貨服務，也是亞馬遜的主要業務，而亞馬遜和沃爾瑪也會為自家銷售平台的第三方賣家提供倉儲服務。

GoLocal的服務，使沃爾瑪加入了最後一哩配送市場的競爭。該領域已有大量競爭者，包括沃爾瑪競爭對手Target（美：TGT）旗下的Shipt配送服務、外賣平台DoorDash（美：DASH）、生鮮代購初創Instacart和Uber （美：UBER），它們也為不同商戶做配送。以往這配送市場由聯邦快遞（美：FDX）、 聯合包裹（美：UPS）等速遞公司主導，但它們的即日送貨能力較為有限，吸引了更多配送平台進入市場。

分析：助沃爾瑪電商持續增長

美國投行Jefferies分析師Stephanie Wissink表示，擴大網上銷售平台及配送服務，將推動沃爾瑪的電商業務持續強勁增長。沃爾瑪預期，其全球電商業務銷售額有望在今年達到750億美元，並在未來幾年增至1000億美元。

（綜合報道）

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