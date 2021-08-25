港交所譴責酷派及前董事 涉「貸款扮投資」 指賈躍亭不宜任董事

指賈躍亭留任不利投資者

根據港交所的紀律行動聲明，上市委員會今次主要是針對酷派在2016年至2017年期間的3組交易（見表）。其一是樂視於2016年7月借入12億元人民幣，翌月酷派與一名代理人簽訂兩份投資協議，並支付1.2億美元為預付款，協議涉及收購一家從事先進汽車業務的公司部分股權，如未能促成，須將預付款退還，並支付一筆相等於每年10%的費用，最終收購未有成事。

第二組交易則發生在同年12月，酷派與一家提供觸控式顯示屏模組的供應商簽訂買賣協議，並向供應商支付一筆3億元人民幣的所謂「賒帳款項」，既無訂單，也無貨品交付。協議於2017年1月中終止，賒帳款項則分別於2017年2月及3月，分3期退還。

至於第三組交易則發生在2017年3月，酷派向3名借款人借出合共2.4億元人民幣貸款，3名借款人互有關連，而且同受同一名最終實益擁有人控制，同時該人士亦是上述第二組交易所涉供應商的控制人，而該人士與賈躍亭及公司另一前高層劉弘相識。上述3宗交易，俱是直至2017年5月23日才作公布。

3宗交易均屬延遲披露

上市委員會認為，第一組交易以投資協議為名，性質實際上更似一宗貸款交易，而代理人須支付的費用更像是利息。至於第二組交易情况類似第一組，尤其酷派在無憑據下已支付巨額資金，協議卻僅一個月即告吹，款項更要分成3期退還，實際同樣屬於貸款交易。

至於第三組交易對手與第二組交易中的供應商為同一人士，酷派應合計兩筆貸款，並按例進行披露。聯交所因此譴責賈躍亭、蔣超，以及其他多名前執董或高層李斌、張巍、劉弘及劉江峰違反《上市規則》及盡力遵守承諾，其中更重點指賈躍亭及蔣超二人，稱聯交所認為賈、蔣二人若仍繼續留任，將損害投資者的利益。

明報記者 鄧偉忠