經濟

美裁6公司欺詐罪成 涉與忠旺避稅

【明報專訊】美國司法部在周一表示，裁定6家與中國忠旺（1333）控股股東劉忠田有關聯的公司喬裝掩蓋鋁出口，以避免支付18億美元的關稅，並提高中國忠旺的價值。中國忠旺昨晚則發公告指出，控股股東否認其控制相關公司。

忠旺發公告 否認控制

美國司法部點名中國忠旺及劉忠田，指劉忠田控制的兩家加州公司買入通過點焊偽裝成「托盤」的擠壓鋁製品，從而不需要繳納反傾銷稅，並存儲在劉忠田控制的倉庫中。 美國司法部在新聞稿中表示，劉忠田捏造了鋁銷售，以提升中國忠旺的價值。司法部表示，由於「托盤」沒有市場，劉忠田和忠旺安排修建和收購了鋁熔化設施，以便將「托盤」重新塑形，變為有商業價值的鋁材。

美國司法部表示，劉忠田和中國最大的工業鋁擠壓產品生產商中國忠旺也受到指控，但並未出庭。中國忠旺昨日股價微跌0.6%，報1.63元。

中國忠旺昨晚發澄清公告指，留意到美國司法部在其網站刊發的文章，指控控股股東控制若干加利福尼亞公司在美國因策劃逃避關稅而被陪審團裁定指控成立。集團指，控股股東再次確認其並不控制加利福尼亞公司，亦非加利福尼亞公司的實益擁有人，未就該指控接到任何法律文書或通知。在2019年受到指控時，忠旺同樣否認有任何不當行為，稱其嚴格遵守中國和海外法律，當時亦稱，集團和劉忠田均未收到任何訴訟通知。

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