永達汽車：晶片荒影響供應商供貨

唐亮指出，「缺芯」問題普遍帶動汽車價格上升，不同品牌產品的折扣「回縮」情况視乎供應而定，當中，中端汽車折扣率明顯收窄。唐亮又指出，近兩個月的新車價格保持穩定， 大部分品牌亦有上升趨勢，預期下半年會保持相關水平。

中期純利大升1.4倍 股價漲7.3％

汽車經銷商永達汽車昨日中午公布中期業績，受惠豪華汽車銷售，持續經營業務的純利按年大升1.4倍至11.25億元（人民幣．下同），收入按年升45.9％至405.06億元，每股盈利0.59元。上半年永達新車銷售升41.3％至11.58萬輛，豪華品牌新車銷量升32.5%至7.7萬輛，當中，寶馬品牌和保時捷品牌銷量分別升47.5%及24.2%。永達汽車績後股價高走，高見13.08港元，收報12.9港元，全日升7.3％，成交額1.62億港元。