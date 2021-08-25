經濟

平安好醫生上半年虧損擴3倍

【明報專訊】昨日兩隻互聯網醫療股公布上半年業績，毛利率皆下跌。平安好醫生（1833）今年上半年虧損按年擴大3.11倍，至8.8億元（人民幣．下同），期內毛利率為26.8%，按年減少3.1個百分點，不派中期息。首席財務官葉瀾（圖）表示，該行在去年中以來，在產品、渠道和能力加強戰略投入，但已見一定的成效。今明兩年都是戰略投入期，目前業務發展與管理層的預期一致，預期可在2024年至2025年達致盈虧平衡。

平醫上半年收入按年增加39%至38.18億元，毛利按年上升24.8%至10.25億元，不過期內銷售及營銷費用按年上升62.6%至11.04億元，原因主要是佣金及銷售費用的增加。期內四大業務的毛利率均下跌，葉瀾解釋在疫情後客戶回到線下使用醫療服務，會員類產品如體檢等的履約率回升令成本增加，不過她認為此舉可改善用戶體驗，帶動用戶重複購買。另外，今年平醫為客戶購買首個會員類產品提供優惠，以帶動付費用戶增長。

截至今年6月底，平安好醫生註冊用戶數為4億，較去年底上升7.5%。主席兼首席執行官方蔚豪表示，下一階段發展會從用戶數目轉向用戶質量，提供一站式醫療服務。另外，亦會着重發展企業、金融和與醫院合作的渠道。

京東健康中期虧損收窄至4.55億

京東健康（6618）公布，今年上半年虧損為4.55億元，按年收窄91.51%，不過主要是由於去年同期錄得53.61億元可轉換優先股公允價值變動虧損。期內不派中期息，毛利率為24.3%，按年下跌1個百分點，主要是由於產品組合變動及促銷。公司提及，近期監管部門對行業加強了規範，不過認為政府對行業「長期支持」的態度不變。

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