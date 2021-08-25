安踏上半年純利倍升 派息增1.86倍

股價曾倒跌最多3.5%

截至今年6月底止，安踏收入達228.12億元，較去年同期146.69億元升55.5%。期內經營溢利為59.05億元，按年升63.8%；每股基本盈利則同比增1.32倍至1.43元。至於上半年電商業務佔整體收益達27%；按絕對金額計，期內收入按年升61%。

按品牌劃分，主品牌「安踏」收益為105.78億元，比去年上半年67.77億元升56.1%；而在2019年收購的FILA品牌，收入繼續超前主品牌，期內錄108.27億元，較去年同期71.52億元，增加51.4%。

毛利方面，集團今年上半年錄144.08億元，按年增加72.8%；毛利率則升6.4個百分點至63.2%。

集團預計線下開店穩定增長，截至6月底於內地和海外的安踏門店共9788間，預計至今年底為9800至9900間；截至6月底於內地、香港、澳門和新加坡之FILA門店為1979間，預計至今年底為2050至2150間。

降低入場門檻 每手減至200股

與此同時，安踏董事會宣布，自今年10月4日起，於聯交所買賣股份每手買賣單位將由1000股股份，更改為200股股份。集團預計，減少每手買賣單位將降低投資者購買股份之門檻，從而促進股份買賣及提升股份之流通性，吸引更多投資者，因而擴大集團股東基礎。

以昨日收市價每股171.2元計，每手買賣單位股份入場價由原先的17.12萬元，降價八成至每手為34,240元。