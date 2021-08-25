海底撈業績遜預期 管理層「大換血」 兩創辦人辭任董事 多名年輕主管入局

明報記者 周綺琪

海底撈上半年餐廳經營收入為194.19億元，較去年同期升1.12倍，主要受惠新冠疫情防控措施放寬，期內營業天數增加，帶動客流量回升所致。期內整體顧客人均消費為107.3元，按年跌約5%，整體翻枱率為每天約3次，比去年同期每天3.3次回落約9%，表現未達管理層預期。同店銷售方面，整體同店銷售錄96.43億元，較去年上半年74.9億元，同比升28.7%；整體同店平均每日銷售額為8.48萬元，按年微跌2.8%。

上半年賺9452萬元人民幣

集團上半年擴張速度驚人，但同時帶來是否過急憂慮；截至今年6月底，餐廳門店數目達1597家，按年大增662間；員工人數約14.05萬人，按年大增52.4%。

門店大增662間 員工人數擴張52%

集團指，營運成本支出顯著提升，而新冠肺炎疫情持續下，新開業門店達到首次盈虧平衡時間較以往長；加上原有分店收益亦同受影響，削弱集團中期業績表現。

按地區劃分，海底撈餐廳經營收入主要仍以內地二線城市為主，上半年相關收入錄76.57億元，按年升1.01倍，並佔總收入約39.2%；其次則為三線及以下城市，期內收益達69.3億元，同比增加1.8倍，佔整體收入約35.5%；而內地一線城市收入則大升83.5%至37.06億元。

海底撈管理層因業績表現遠遜預期備受質疑，集團昨晚快速作回應，其中兩位創辦人舒萍及施永宏辭任董事職務，據招股書資料，舒萍早年負責監督集團管理及戰略發展，並為集團另一創辦人兼現任主席張勇之妻。

委任9名新董事 多有前線經驗

至於施永宏早年則負責參與並監督集團管理及戰略發展。有傳施為海底撈創辦初期大股東，其後將18%股份售予張勇，倘若屬實，以昨日收市價計，該批股份市值超過280億元。

兩人辭任後，集團一口氣委任9名新董事，其中7名執董年齡介乎35至42歲，當中不少具前線經驗、今年6月才獲調至集團地區主管、總監等要職，至於原任首席營運官的楊利娟，則獲委為副首席執行官。

同時集團新委任內地著名企業家馬蔚華及騰訊（0700）前高層吳宵光為獨董，並成立企業管治委員會，加強企業管治工作。