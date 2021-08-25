經濟
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先瑞達首掛挫26％ 每手帳蝕6200元

【明報專訊】內地醫療器械股先瑞達（6669）招股反應不俗，但首日掛牌難逃近期新股低迷氣氛，開市已急挫兩成，全日在招股價23.8元水平以下「深潛」，最終以接近低位收市，收報17.6元，跌26.1％，一手1000股，不計手續費帳面蝕6200元，「頂頭槌」大戶則蝕近6萬元。

先瑞達以招股價上限23.8元定價，公開發售部分引來31.1萬人認購，超額認購653.5倍，一手中籤率3%，認購200手才穩獲一手。大戶「頂頭槌」有56人認購，獲派9手，不計手績費，帳面蝕5.58萬元。假設大戶借盡九成孖展，以約3厘孖展息計，每張「頂頭槌」飛涉資約8250.47萬元，大戶仍需支付約3.56萬元的利息。

近期兩隻掛牌的B股均表現下滑，上周五（20日）掛牌的心瑋醫療（6609）首日亦挫24.6％。該股公開發售引來23.5萬人認購，超額認購332.1倍，以招股價上限171元定價。首日收報129元，一手50股，不計手續費，帳面蝕2100元。

內地電子煙商艾維普思創

最快明年港上市 擬集逾39億

據外電引述知情人士透露，內地電子煙品牌深圳艾維普思科技，計劃最快明年來港上市，目前正與顧問機構接觸，目標集資5億美元至10億美元（約39億至78億港元）。報道又指出，有關審議仍處於初步階段，例如上市時間和發行規模等細節仍可能有變。據公司官網顯示，艾維普思創於2010年，旗下有Smok和Koopor兩個子品牌，全球用戶超過8000萬。

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