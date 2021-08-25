投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資

【明報專訊】港交所（0388）上市審查組前聯席主管楊金隆，涉嫌收受上市顧問林楚華915萬元，換取對12家公司的上市申請有優待傾向案件昨日續審。根據兩家投資公司職員供辭，楊金隆妻郝媛媛在2017年及2019年初，分別投資100萬及390萬元於兩家投資公司的基金，直至楊金隆於2019年6月被捕，郝媛媛其後曾提出贖回兩筆投資。其中一家基金雪湖資本職員稱，據她了解郝媛媛是私人投資。
職員稱未留意楊與郝媛媛關係
控方昨日讀出兩家基金TX Capital及雪湖資本職員供辭，其中TX Capital （HK） Limited首席投資官翁振興表示，2017年底透過朋友認識當時在新鴻基工作的郝媛媛，並指郝稱新鴻基有意投資TX Capital Value Fund，及後又改稱自己有興趣，最終於2017年6月以100萬元成功認購100股。
翁振興指出，2019年7月郝媛媛表示要贖回資金，並向他發送一則有關楊金隆被捕新聞，惟同月又表示終止贖回。翁振興稱，當時沒有注意楊金隆與郝媛媛的關係。其後郝媛媛再度提出要贖回資金，最後以基金過戶方式將資金退回予郝媛媛。
郝填個人投資表格 理解為獨自投資
雪湖資本旗下Snow Lake Capital （HK） Limited負責商業拓展工作的葉慧嫻證供則稱，她在2019年3月經上司介紹認識郝媛媛，並投資50萬美元（約390萬港元）於Snow Lake。同年7月郝媛媛亦要求贖回股份，最終告吹。
葉慧嫻指出，郝媛媛投資Snow Lake時，填寫的表格是個人投資表格，因此理解郝是獨自投資。又稱若公司知悉她非獨自投資，公司會再了解投資者的背景詳情。