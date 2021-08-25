投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資

職員稱未留意楊與郝媛媛關係

控方昨日讀出兩家基金TX Capital及雪湖資本職員供辭，其中TX Capital （HK） Limited首席投資官翁振興表示，2017年底透過朋友認識當時在新鴻基工作的郝媛媛，並指郝稱新鴻基有意投資TX Capital Value Fund，及後又改稱自己有興趣，最終於2017年6月以100萬元成功認購100股。

翁振興指出，2019年7月郝媛媛表示要贖回資金，並向他發送一則有關楊金隆被捕新聞，惟同月又表示終止贖回。翁振興稱，當時沒有注意楊金隆與郝媛媛的關係。其後郝媛媛再度提出要贖回資金，最後以基金過戶方式將資金退回予郝媛媛。

郝填個人投資表格 理解為獨自投資

雪湖資本旗下Snow Lake Capital （HK） Limited負責商業拓展工作的葉慧嫻證供則稱，她在2019年3月經上司介紹認識郝媛媛，並投資50萬美元（約390萬港元）於Snow Lake。同年7月郝媛媛亦要求贖回股份，最終告吹。

葉慧嫻指出，郝媛媛投資Snow Lake時，填寫的表格是個人投資表格，因此理解郝是獨自投資。又稱若公司知悉她非獨自投資，公司會再了解投資者的背景詳情。