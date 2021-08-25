經濟

富力派息削74% 李思廉：安全為主

【明報專訊】內房股富力（2777）今年中期大減派息至僅0.1元（人民幣，下同），按年跌73.7%。集團董事長李思廉直言「希望股東畀少少耐性」，因為派息需要視乎短期現金流，在現行國家政策底下「（賣樓）收錢慢咗，按揭指標細咗」都有影響，要以「安全為主」。集團中期持有現金約288億元。

上半年純利30.8億 跌近兩成

富力上半年純利30.8億元，按年跌18.8%。股份昨跌2.48%，收報6.69元。在「三道紅線」政策下，富力中期繼續減債的大方向，淨負債率由去年底的130%降至今年中期的123%。集團目標是今年底將淨負債率降至100%的紅線達標，未來兩年繼續每年完成一條紅線，至2023年完全達標。

積極減債 淨負債率降至123%

問到如中國恒大（3333）的債務危機可有影響行業對外融資，集團表示，外圍因素「多多少少都有影響發行量及利息成本」，但非公司可控。公司要完成「三道紅線」需要時間執行，暫時對土儲投資非常審慎，並主力在加快賣樓結帳收款，增強現金流，但本身債務結構及贖回時間都會影響到本身減債時間速度。

李思廉又透露，目前富力的商票規模僅約30億元水平。

稱「限跌令」對公司銷售影響不大

集團中期物業發展毛利率按年跌11.2個百分點至22.3%，主要因調整平均售價以加快賣樓。問到限制房價下跌的「限跌令」對公司銷售影響時，李思廉表示，減價賣的都是「舊貨」，並多為車位及商舖，不在限制之列，限跌令亦只在部分城市實行，故對公司影響不大。他又預期，富力全年毛利率會回到25%至30%水平。

相關字詞﹕三道紅線 中國恒大 限跌令 李思廉 富力

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