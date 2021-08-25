碧桂園：2023年滿足「三條紅線」

中期毛利率降至19.7%遜預期

碧桂園昨日收市升1.22%，收報8.29元。瑞銀發表報告指出，碧桂園的中期核心利潤符合預期，但毛利率降至19.7%，較預期的22%為低，相信控制好銷售、一般及行政費用後，會有助改善利潤。

伍碧君表示，集團主要通過資產營運管控滿足三條紅線要求，毋須縮減資產負債表。她表示，集團自2018年度起已着手調整負債比重，目前在剔除預收樓款後的資產負債比率更由80%降至77%。因此在滿足三條紅線方面，不見得對利潤有影響。

莫斌：毛利率已屆谷底 料逐步改善

她表示，近期簽約銷售項目毛利率已經回升。莫斌則指毛利率已屆谷底，隨着項目質量提升，整體毛利率會從20%至25%，逐步改善過來。

面對內地推出一系列政策管控房地產市場下，伍碧君稱，會更審慎去融資，選擇更優質資產，銀行在了解到集團系統可以跟進每個項目下，亦對他們有信心，集團所獲的授信未見大變化，融資成本更降低17個基點。

上半年斥資884億增土儲

本業方面，莫斌稱，碧桂園上半年已出資884億元去增加土地儲備，未來會依照當期情况作動態調整。

包括機械人、農業及創投等新業務方面，常務副總裁程光煜說，在機械人研發方面投入至今未有超過60億元人民幣，可見將來機械人及相關餐廳業務會帶來盈利，創投業務更已有利可圖。