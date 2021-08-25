經濟

碧桂園：2023年滿足「三條紅線」

【明報專訊】藍籌內房碧桂園（2007）昨日公布中期業績，期內核心純利按年微升4.18%至152.2億元（人民幣，下同），純利149.96億元，按年增長6.11%。每股派中期息0.2098元。集團總裁莫斌預期，有望在2023年上半年滿足「三條紅線」指標，副總裁兼首席財務官伍碧君則估計爭取三條紅線達標，不見得會對集團利潤有影響。

中期毛利率降至19.7%遜預期

碧桂園昨日收市升1.22%，收報8.29元。瑞銀發表報告指出，碧桂園的中期核心利潤符合預期，但毛利率降至19.7%，較預期的22%為低，相信控制好銷售、一般及行政費用後，會有助改善利潤。

伍碧君表示，集團主要通過資產營運管控滿足三條紅線要求，毋須縮減資產負債表。她表示，集團自2018年度起已着手調整負債比重，目前在剔除預收樓款後的資產負債比率更由80%降至77%。因此在滿足三條紅線方面，不見得對利潤有影響。

莫斌：毛利率已屆谷底 料逐步改善

她表示，近期簽約銷售項目毛利率已經回升。莫斌則指毛利率已屆谷底，隨着項目質量提升，整體毛利率會從20%至25%，逐步改善過來。

面對內地推出一系列政策管控房地產市場下，伍碧君稱，會更審慎去融資，選擇更優質資產，銀行在了解到集團系統可以跟進每個項目下，亦對他們有信心，集團所獲的授信未見大變化，融資成本更降低17個基點。

上半年斥資884億增土儲

本業方面，莫斌稱，碧桂園上半年已出資884億元去增加土地儲備，未來會依照當期情况作動態調整。

包括機械人、農業及創投等新業務方面，常務副總裁程光煜說，在機械人研發方面投入至今未有超過60億元人民幣，可見將來機械人及相關餐廳業務會帶來盈利，創投業務更已有利可圖。

相關字詞﹕瑞銀 程光煜 伍碧君 莫斌 碧桂園

上 / 下一篇新聞

揚海首批均呎破3萬 貴晉環4% 港鐵上蓋項目新高 1房折實1080萬入場
揚海首批均呎破3萬 貴晉環4% 港鐵上蓋項目新高 1房折實1080萬入場
HENLEY III首批料推81伙 最快日內開價
HENLEY III首批料推81伙 最快日內開價
凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬
凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬
康泰1480萬沽土瓜灣前自用舖
康泰1480萬沽土瓜灣前自用舖
資策泛海淺水灣屋地 申建逾9000呎住宅
資策泛海淺水灣屋地 申建逾9000呎住宅
恒指見死亡交叉即反彈618點 專家：慎防「彈完散」 緊盯港匯北水走向
恒指見死亡交叉即反彈618點 專家：慎防「彈完散」 緊盯港匯北水走向
網信辦：關鍵信息安保條例 非針對境外上市企業
網信辦：關鍵信息安保條例 非針對境外上市企業
富力派息削74% 李思廉：安全為主
富力派息削74% 李思廉：安全為主
投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資
投資公司職員：楊金隆妻曾提贖回兩投資
先瑞達首掛挫26％ 每手帳蝕6200元
先瑞達首掛挫26％ 每手帳蝕6200元
海底撈業績遜預期 管理層「大換血」 兩創辦人辭任董事 多名年輕主管入局
海底撈業績遜預期 管理層「大換血」 兩創辦人辭任董事 多名年輕主管入局
安踏上半年純利倍升 派息增1.86倍
安踏上半年純利倍升 派息增1.86倍
平安好醫生上半年虧損擴3倍
平安好醫生上半年虧損擴3倍
永達汽車：晶片荒影響供應商供貨
永達汽車：晶片荒影響供應商供貨
中國太平上半年純利升近八成
中國太平上半年純利升近八成
美裁6公司欺詐罪成 涉與忠旺避稅
美裁6公司欺詐罪成 涉與忠旺避稅
港交所譴責酷派及前董事 涉「貸款扮投資」 指賈躍亭不宜任董事
港交所譴責酷派及前董事 涉「貸款扮投資」 指賈躍亭不宜任董事
羅康瑞：分拆新天地未定案
羅康瑞：分拆新天地未定案
標普：中信若入股華融或改變評級方法
標普：中信若入股華融或改變評級方法
眾安銀行︰正申財富管理牌照
眾安銀行︰正申財富管理牌照
沃爾瑪拓物流 撼亞馬遜 向其他零售商提供配送服務
沃爾瑪拓物流 撼亞馬遜 向其他零售商提供配送服務
韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣
韓擬立「反 Google 法」禁向軟件開發商抽佣
Airbnb：將免費安置2萬阿富汗難民
Airbnb：將免費安置2萬阿富汗難民
張兆聰：殘股急彈成交未增 資金傾向短線操作
張兆聰：殘股急彈成交未增 資金傾向短線操作
植耀輝：行業前景明朗 航運股可續持有
植耀輝：行業前景明朗 航運股可續持有
技術取勝：康師傅13.9元不容再失
技術取勝：康師傅13.9元不容再失
劉思明：熱炒股上落大 水務股強勢可吼
劉思明：熱炒股上落大 水務股強勢可吼
周顯：先打工儲錢 才全職炒股
周顯：先打工儲錢 才全職炒股
湯文亮：戰爭無利可圖 世界就和平
湯文亮：戰爭無利可圖 世界就和平
大正資本陳惠仁：投資中國須配合有序增長步伐
大正資本陳惠仁：投資中國須配合有序增長步伐