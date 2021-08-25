網信辦：關鍵信息安保條例 非針對境外上市企業

【明報專訊】中央不斷收緊數據安全監管，日前出台的《關鍵信息基礎設施安全保護條例》9月起實施，此前有言論指中央針對赴美上市的滴滴（美︰DIDI），國家網信辦副主任盛榮華昨日於會議上重申，相關條例非針對外貿或境外上市而推出，堅持對外開放政策是國家的一項基本國策，強調旨在圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。
盛榮華表示，中央長期以來積極支持網信企業依法依規融資發展，無分企業類型或上市地點，只要符合國家的法律法規，以及確保國家的網絡安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等，上市活動則不受影響，更揚言「不符合這兩條就一定會受影響」。
據路透社昨報道，美國證券交易委員會（SEC）對赴美進行IPO的中資公司發布最新信息披露要求，包括必須交代更多「可變利益實體」（VIE）的詳細情况，以透露內地監管部門對公司營運的風險，增加美國投資者對相關中概股潛在風險的認識；美證交會未有回應報道。
傳SEC披露中資赴美上市新要求
今年7月，美證交會主席亨斯勒（Gary Gensler）曾要求暫停中資公司赴美IPO的審批，並要求在VIE架構及中國監管等問題上增加透明度，中國企業赴美上市及後陷入停滯。截至今年7月，中概股赴美IPO的總規模達到128億美元（約998.4億港元），刷新紀錄。
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