經濟

恒指見死亡交叉即反彈618點 專家：慎防「彈完散」 緊盯港匯北水走向

【明報專訊】受外圍股市強勢帶動，恒指昨天升618點或2.5%至25,727點，由科技股谷底反彈領漲，當中更以京東系升逾一成為大贏家。惟周一（23日）出現「終極死亡交叉」信號，反映後市中長期走弱。翻查資料，以往出現「終極死亡交叉」，其後港股再有一輪更深的跌勢。分析認為，大市以外亦要留意港匯和北水走勢，若果兩項表現未有惡化，則減輕港股跌市的憂慮。

明報記者 蔡穎霖

恒指周一形成「終極死亡交叉」信號，即是50天線（昨收市為27,202點）插穿250天線（昨收市為27,288點），反映後市中長期走弱。翻查資料，上一次出現「終極死亡交叉」已是去年3月疫情高峰期間；再上一次則追溯至2018年中美貿戰期間。而兩次恒指雖有回升，卻均以「彈完散」作結；事實上，參考恒指7月中及本月初的反彈浪，均以20天線止步（見圖）。最新20天線報26,012點。

承接外圍 科指急彈7.1%返10天線

港股昨承接外圍升市高開319點後，全日升618點或2.5%，收報25,727點；科指急彈7.1%重上10天線（6340點），收報6446點。恒指及科指均以全日高位收市，升幅同樣為7月29日後最大，並連升兩天。國指升283點或3.21%，報9098點。

中資科技股領漲 京東系升勢凌厲

大市由一眾中資科技股領漲，當中以京東系升幅最凌厲，京東集團（9618）績後飈升14.9%至280元，京東健康（6618）急漲14.5%至73.45元；美團（3690）升13.5%至221.8元。阿里巴巴（99988）及騰訊（0700）分別升9.5%及8.8%。雖然各大型科技股重拾升勢，其實股價早已較7月監管風暴發生以前，插水最多近六成（見表）。

信誠證券聯席董事張智威稱，恒指在保歷加通道下線輕微向上，反映港股跌勢放緩，後市發展則要留意港匯及北水沽貨的情况，若港匯繼續橫行或轉強，加上北水流走幅度收窄，則不太擔心港股回吐情况。至於中資科網股「ATMXJ」當中，張智威建議散戶可追騰訊及京東集團。

張智威：散戶可追騰訊京東

港匯截至昨晚近10時報7.7888，單日回升36點子或0.05%，表現較早前轉強。北水流入速度亦加快，由周一的4.23億元擴大至昨天21.77億元，連續兩天錄得淨流入。

騰訊為北水買入最多個股，共有19.36億元淨買；藥明生物（2269）也有7.39億元淨入。而美團則是淨沽最多個股，全日共有3.51億元淨賣；其次為金蝶（0268）的2.06億元淨沽。

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