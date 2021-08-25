康泰1480萬沽土瓜灣前自用舖

劈價820萬沽 25年帳賺954萬

據悉，該舖原為康泰自用舖，結業後由凍肉店以月租2.8萬元租用，新買家可享約2.3厘租金回報。另原業主康泰1996年5月526.5萬元買入，帳面獲利953.5萬元或1.8倍。

鄧成波家族4.5億 沽太極樓85%業權

此外，「舖王」鄧成波離世後，其家族近月積極沽售物業，估計套現逾100億元。市場消息表示，該家族持有尖沙嘴柯士甸道132至134號太極樓約85%業權，以約4.5億元售出。資料顯示，有關物業曾於2018年獲買家出價6.28億元洽購，若以此計算，項目3年間貶值近三成。

資料顯示，鄧成波家族2016年以約4億放購入項目約81%業權，其後再購入其他業權，市場估計該家族是次有機會蝕讓沽貨。

新世界美孚一籃子舖 獲3.8億洽購

另一方面，新世界（0017）早前以意向價約5.5億元放售持貨逾半世紀的荔枝角美孚新邨一籃子商舖，最新獲買家出價約3.8億元洽購，若以涉及樓面85,284方呎計，呎價約4455元。

市場消息稱，新世界現時放售的商舖，主要位於百老匯街、吉利徑、恒柏街、蘭秀道、荔灣道及萬事達廣場等共28個商舖，商舖全數出租，月租收入約140萬元。