凱旋門一籃子物業13億放售 實呎近16萬

市場消息稱，上述一籃子涉及5伙及6個車位，包括一個「天際獨立屋」，最新以約13億元放售，若以物業總實用面積8253方呎計，平均每呎叫價高達157,518元，呎價挑戰亞洲分層物業紀錄。

中聯石化前主席許智明持有

據區內代理表示，現階段業主計劃以一籃子形式放售，而5個單位中，最貴重為朝日閣頂層A室「天際獨立屋」，單位實用4263方呎，連1278方呎空中花園、90方呎平台花園，更設天際泳池。就代理提供相片可見，單位由3層組成，室內裝修極之奢華，且古代宮廷風味極濃，客廳除採用金黃色作主調外，更設有以「龍」為主題的木製屏風及壁畫，而主人房除寢具採用金黃色外，就連地墊及牆身都採用金黃色為主調，十足「皇宮」一樣。單位外望維港景，頂層天際泳池更可欣賞日落景致，晚上亦可望中區一帶海景。

放售價較買入價高逾10億元

至於另外4伙，實用面積由972至1023方呎。資料顯示，上述5伙連6個車位，現由不同海外註冊公司持有，許智明2007年至2011年間共以2.7111億元購入，現放售價較購入價高出逾10億元。

事實上，近日市場有不少大額豪宅放售，其中曾兩度貴為「亞洲樓王」、6年前由海航或相關人士以逾4.33億元購入的西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，單位實用4664方呎，屬4房4套附設多用途平台設計（原則5房5套），享維港海景，最新由接管人推出招標，下月27日截標。市場指單位市值約4.45億元，為疫情下最大額豪宅銀主盤放售個案。

另多個二手屋苑錄得高價成交，利嘉閣分行首席聯席董事羅志雄表示，將軍澳日出康城MALIBU 3B座高層A室，實用面積約801方呎，3房套連儲物室間隔，以1618萬元沽出，創屋苑分層二手新高，實呎20,200元。原業主2018年3月以約1,382.7萬元一手購入，帳面獲利約235.3萬元或17%。此外，中原地產分區營業經理麥偉成表示，粉嶺帝庭軒8座中層F室，實用面積594方呎，3房連套房間隔，以888萬元易手，實呎14,949元，成交價屬屋苑同類新高。原業主2014年542萬元購入，帳面獲利346萬元或約64%。