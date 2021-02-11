HENLEY III首批料推81伙 最快日內開價

樓書顯示，THE HENLEY III 設1座住宅大樓（細分3A、3B翼），提供404伙。戶型開放式至3房，另設8伙連天台特色戶。主打開放式及1房戶，兩類共佔272伙，佔全盤總數約67%。當中實用面積最細為3B座的F室，實用229方呎、開放式間隔。另3B座40樓A室，實用面積778方呎連577方呎天台，3房1套間隔，屬實用面積最大單位。事實上，THE HENLEY I 早於今年4月開售，首批折實均呎26,448元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民昨表示，THE HENLEY I 累沽293伙，套現逾31.68億元，平均成交實呎約28,405元。

Wetland Seasons Bay 1期

周六次輪銷售312伙

另外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期昨加推5號價單共123伙，涵蓋1房至3房間隔，包括22伙特色戶。新一批價單平均折實實呎15,176元，雖比上張價單平均折實實呎15,320元略低；但比本月中首批的13,698元，則高出11%。值得一提，個別單位更加價逾8%。發展商回應則指，是次屬原價加推。

項目亦更新1至3號價單，共涉132伙，抽出2B座9樓B3室，實用518方呎3房，本月10日時首次推出，定價922.59萬，實呎17,811元；最新加價至999.66萬元，實呎19,298元，兩周賣貴77.07萬元或8.4%；折實價824.72萬元，折實實呎15,921元。此外，項目落實周六次輪銷售312伙，其中300伙以價單推出，涵蓋1房至3房間隔及特色戶，折實價472.36萬至986.97萬元，折實實呎12,913至18,932元；另有12伙招標。