揚海首批均呎破3萬 貴晉環4% 港鐵上蓋項目新高 1房折實1080萬入場

明報記者 陳寶恩

樓花期約2年、提供600伙的揚海，昨日起開放示範單位，今日起接受登記認購，最快下周開售。晉環今年4月開售時，約於半個月迅即沽出約555伙，套現逾120億元，成為一時佳話，反映市場對港島鐵路上蓋新盤的需求強勁。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海首張價單提供120伙，包括16伙1房、74伙2房及30伙3房單位，單位實用面積431至921方呎，180天現金即供付款提供最高20%折扣優惠，折實價1079.92萬至3085.12萬元，折實實呎28,295元至33,551元，折實平均實呎30,880元。

今日起收票 最快下周開售

首批120伙售價最低為2A座10樓E室，實用面積341方呎，1房間隔，向東北，望內園及樓景，折實價1079.92萬元，實呎31,669元。對比1期晉環4月時，首批最低售價為1A座6樓G室，實用386方呎1房，折實價1146.1萬元，是次揚海入場費較之低逾66萬元，折實賓呎則為29,692元。至於售價最高為2A座26樓D室，實用面積921方呎，3房套房連工人套房間隔，向西南，望遊艇會一帶海景，折實價3085.12萬元，實呎33,498元。

嘉里信置4年前奪標 每呎補價逾萬元

湯耀宗形容，揚海開價為「開心啟航價」，認為具加價空間，不排除開售前加推單位。嘉里銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，首批價單提供4種付款方法：180天付款最高8%折扣優惠；180天備用一按最高5.5%折扣；360天付款最高6%折扣；及建築期付款最高4%折扣。計及其餘折扣，180天即供最高折扣為樓價20%，而建期最高折扣16%，兩者相差4個百分點。另外，發展商提供最高七成備用一按貸款，還款期最長25年，按息為最優惠利率（P）減2.75厘。

揚海屬黃竹坑站港島南岸第2期，地皮由嘉里伙信置於2017年12月奪得發展權，可建樓面近49.3萬方呎，補地價逾52億元，每方呎樓面補地價10,576元。