經濟

香港地產

揚海首批料推120伙 最快今日開價

【明報專訊】8月另一焦點新盤、嘉里（0683）及信置（0083）合作的黃竹坑站上蓋港島南岸第2期揚海，最快今天開價，首批最少涉約120伙，項目今日開放設於鰂魚涌嘉里中心的展銷廳及示範單位，意味揚海的推售步伐已進入最後直路，（相關新聞見B5版「睇樓手冊」）。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，首批價單將涵蓋1房至3房不等，希望盡量提供配合市場買家需要，價錢方面將參考南區其他住宅項目，包括由路勁（1098）發展的港島南岸1期晉環。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪亦表示，大單位如4房戶則有機會以招標形式發售。另市場消息指，港島南岸第1期晉環亦新錄一宗成交，為1A座5樓J室，實用面積387方呎，1房連160方呎平台特色戶，以1389.1萬元成交，實呎35,894元。

晉環1房特色戶沽 實呎3.59萬

東九龍啟德區新盤方面、恒地（0012）啟德THE HENLEY III，料短期內上載樓書和公布開售詳情之際，同系項目THE HENLEY I昨日亦錄成交，售出單位為低座B座1樓H室，實用面積216方呎、開放式間隔，以608.35萬元成交，實呎28,164元。同時，屯門青山公路青山灣帝御系列，昨日售出2伙，其中帝御‧星濤1座19樓22室，實用面積410方呎，2房間隔連406方呎天台，成交價736.37萬元、實呎17,960元。

相關字詞﹕盧子豪 湯耀宗 晉環 鰂魚涌嘉里中心 揚海

上 / 下一篇新聞

恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%
無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
國泰君安職員作供：意外基石可上市
國泰君安職員作供：意外基石可上市
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨
余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
港通中期純利升1.42倍
港通中期純利升1.42倍
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
美元回落 油價急彈半成
美元回落 油價急彈半成
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
技術取勝：六福集團20元料有承接
技術取勝：六福集團20元料有承接
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
市建局庇利街項目收6標書
市建局庇利街項目收6標書
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
海洋公園9月重開展新顏
海洋公園9月重開展新顏
長實港島南岸3期最快年底登場
長實港島南岸3期最快年底登場