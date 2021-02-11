揚海首批料推120伙 最快今日開價

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，首批價單將涵蓋1房至3房不等，希望盡量提供配合市場買家需要，價錢方面將參考南區其他住宅項目，包括由路勁（1098）發展的港島南岸1期晉環。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪亦表示，大單位如4房戶則有機會以招標形式發售。另市場消息指，港島南岸第1期晉環亦新錄一宗成交，為1A座5樓J室，實用面積387方呎，1房連160方呎平台特色戶，以1389.1萬元成交，實呎35,894元。

晉環1房特色戶沽 實呎3.59萬

東九龍啟德區新盤方面、恒地（0012）啟德THE HENLEY III，料短期內上載樓書和公布開售詳情之際，同系項目THE HENLEY I昨日亦錄成交，售出單位為低座B座1樓H室，實用面積216方呎、開放式間隔，以608.35萬元成交，實呎28,164元。同時，屯門青山公路青山灣帝御系列，昨日售出2伙，其中帝御‧星濤1座19樓22室，實用面積410方呎，2房間隔連406方呎天台，成交價736.37萬元、實呎17,960元。