市建局庇利街項目收6標書

最高估值逾百億元

上述項目位於庇利街/榮光街，地盤面積7.97萬方呎，最高可建樓面717,464方呎，包括約59.79萬方呎住宅、約11.95萬方呎商業樓面，預計提供1150伙，為2014年9月後市建局批出觀塘市中心第二、三發展區項目（現為凱滙1及2期）涉近150萬方呎樓面後，近7年來最大型市區重建項目。

項目6月初截收意向時，共收到36份意向書。市建局公布，項目昨共收到6份標書。入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173），而華懋則伙拍會德豐合作競投；另信置（0083）聯同嘉里（0683）及招商局置地（0978）合組財團入標。

信置嘉里招商局置地 組財團入標

項目最高估值達107.62億元，預計每方呎樓面地價1.3萬至1.5萬元。消息指，中標財團將來賣樓收益若達到148億元，若以住宅總樓面計即每方呎約2.47萬元，須按比例向市建局分紅，比例由20%至50%不等。至於商場部分，首10年由中標財團及市建局共同持有，租金收益七三分帳，10年後可互售予對方，又或額外延長共同持有年期多5年。營運15年後，可公開招標出售，將以七三分帳；公眾停車場則可隨時招標出售。