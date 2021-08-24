長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房

長實：屬首置計劃 料抽中買家非常高興

屋宇署資料所見，上述安達臣道項目獲批建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬方呎樓面。長實發言人表示，確認圖則所顯示之為獨立洋房，屬於首次置業抽籤計劃的一部分，相信抽中購買獨立屋的買家會非常高興。

涉近109萬呎樓面 最多32層高

上述地皮由長實去年以49.51億元投地，每方樓面地價4546元，屬市場估值下限，據當時賣地章程資料顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。

另恒地（0012）石硤尾巴域街1至27號、南昌街202至220號及耀東街1至14號，亦批建1座24層高（在4層基座之上）及1座25層高（在3層基座及1層地庫之上）商住物業，涉及約33.75萬方呎住宅，及5.26萬方呎非住宅樓面。

6月1170伙落成 按月急跌七成

屋宇署資料顯示，6月份全港共有6個項目、共1170個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較5月份3679伙急跌68%，終止4連升。不過，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年上半年合共30個項目、涉及8961伙私宅落成，仍創自2006年以來近16年同期第二高，料全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平。