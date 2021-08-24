中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出

位於中環皇后大道中93號及德輔道中80號的中環街市，樓高3層，總樓面約12.2萬方呎，當中5.65萬方呎為出租樓面，零售樓面佔70%、餐飲樓面佔30%，而項目首階段已有逾70間商戶進駐。此外，亦保留13個街市檔口。店舖方面，地下屬食肆樓層，包括麥子、果言、CITTA等，亦有金源米業等老字號品牌。1樓及2樓屬零售及保育樓層，店舖包括蛋卷皇后、山手作、銀杏士多及陸門等。

華懋投得中環街市10年經營權，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，中環街市現時首階段開幕，第二階段工程最快明年完成。蔡表示，首階段已有80%舖位租出，租約為6個月至1年，包括不少初創品牌。另有公共空間予表演者作表演，遊客可參與導賞團參觀。市建局行政總監韋志成表示，中環街市是超過80年歷史的劃時代建築，形容街市修復後重開是「脫胎換骨」，期望中環街市活化後可成為香港新地標。

蔡宏興：保留老字號 引進初創品牌

蔡宏興曾參與荃灣南豐紗廠的活化工程，認為活化必須以人為本，歷史元素加入商業運作，成為「活的傳統」。蔡指，「我小時候與家人住跑馬地，母親有時帶我到中環街市購物，對這裏的人情味感受最深。」他希望，將中環街市活化成市民聚腳點，不一定要消費才來，故項目中庭設逾萬方呎綠化空間，亦有逾百座位予公眾使用。

5G網絡覆蓋 食肆二維碼點餐

租戶方面，蔡宏興指除保留本地老字號，亦引進不少香港初創品牌。租金方面，他表示租戶每月支付基本租金外，營業額將與華懋分成，相信此舉可以減輕租戶營運壓力。另項目融合新科技，提供5G網絡覆蓋，如食肆二維碼點餐服務，食客可在座位上直接點餐，由服務員送到座位。同時，集團及餐廳亦可以收集到數據，以便了解食客的喜好及改善服務。