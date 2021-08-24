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商場開幕一年 康城二手交投升逾九成

【明報專訊】雖然再錄二手豪宅勁蝕個案，但近年陸續有新盤落成的將軍澳日出康城，過去一年受惠區內大型商場「The LOHAS康城」啟用，吸引不少區內外買家入市，成交量明顯上升。

中原地產數據統計顯示，過去一年，將軍澳日出康城二手成交量達到660宗（截至昨天），比去年同期錄得的344宗，大幅增加92%。（見圖）

LP6最快下月額印解封

近年日出康城多個新盤相繼落成，部分已開售逾3年、即額印鬆綁的屋苑，二手交投急增，帶動區內整體成交量大幅向上。據中原數據顯示，日出康城過去一年以今年6月成交量最暢旺，單月錄得約83宗二手成交。本月截至昨天，暫錄34宗二手成交。樓價方面，各屋苑的平均成交呎價，亦由2019年8月的1.29萬元，大幅升至近期的1.62萬元，2年間升幅達26%，升幅跑贏大市。

緻藍天4房1425萬沽

屋苑2年新高

此外，區內由南豐集團發展的大型屋苑LP6，提供2392伙，一手單位只餘下2伙待售；將在下月起屆滿3年，即額印期鬆綁，預計大批二手盤湧現市場，進一步帶動區內交投。

另外，利嘉閣分行首席聯席董事羅志雄表示，日出康城緻藍天2座高層RB室，實用面積959方呎，4房套連工人房及工人廁間隔，望山海雙景，以1425萬元沽出，創屋苑近2年新高，實呎14,859元。原業主2015年4月以約864.5萬元購入，帳面獲利約560.5萬元或65%。

相關字詞﹕緻藍天 The LOHAS康城 日出康城

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