澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽

明報記者 陳寶恩、林尚民

中原地產分行經理莊鈞雄表示，澐瀚3座低層B室，實用面積1573方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，業主開價3800萬元，議價後連車位以3400萬元易手，實呎21,615元。原業主為內地客，2018年4184萬元以公司名義一手購入，當時支付樓價30%、即1255.2萬元辣稅；及後以380萬元購入屋苑一個車位，另付8.55萬元稅項，即總入市成本達5827.75萬元，現持貨3年額印鬆綁後沽出，帳面蝕約1164萬元或26%，若計及購入時的稅項及佣金等開支，料實蝕約2461.75萬元或54%。

對上市場上最大宗蝕讓，料為上水天巒蘇黎世大道雙號屋，實用面積2454方呎，去年11月以4138萬元易手，實呎16,862元。原業主為冠華國際（0539）主席李銘洪或相關人士，2010年以6053萬元購入，10年實蝕逾2200萬元或約36%。

莊士等寶珊道28號「賣殼」放售

此外，市場有不少大額豪宅放售，第一太平戴維斯指，由莊士機構（0367）及嘉華（0173）持有的西半山寶珊道28號直立式獨立屋項目，現以「賣殼」形式放售，業主將提供一站式連建築方案出售，物業現時地盤平整及地基工程剛已竣工，將發展成一幢八層高直立式獨立屋。據莊士機構年報資料，該住宅預計總樓面面積約44,388方呎，另設有一個約4446方呎花園及約2191方呎的屋頂及平台範圍。該行又指，東半山宏豐臺10號項目，兩間相連別墅組成，已批建築面積超過1.2萬方呎，同以「賣殼」形式放售。物業為兩幢相連別墅，每幢實用面積超過5000方呎，地下設有三個私人車庫，並有升降機直達天台。

另外，土地註冊處顯示，由藝人朱慧珊等持有的南區淺水灣道3號中層單位，實用面積1741方呎、屬4房連套房及工作間，本月初連車位以8288萬元易手，實呎47,559元，買家以陳淑玲（CHAN SUK LING SHIRLEY）作登記，中英文名均與「紡織大王」陳瑞球女兒陳淑玲相同，料為同一人。

紡織大王家族首置入市 8288萬元購淺水灣道豪宅

今次入市只需付樓價4.25%印花稅，即以「首置」名義入市。朱慧珊等則早於2005年以3118萬元購入，持貨逾16年，帳面勁賺5170萬元或逾1.6倍。