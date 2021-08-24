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劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪

【明報專訊】恒指昨天升259點，收報25,109點，大市成交額1698億元。港股的科網股初段勁度十足，但很快惹來沽盤，整頓陰霾難消散。碳中和、高端工業及內需消費政策風險較低主題，招行（3968）、李寧（2331）、信義玻璃（0868）獲納入藍籌，也反映新零售及工業前景較為明朗。內地體育產品市場相當龐大，仍有不少潛力股可吼。

人民銀行日前對郵儲行（1658）、建行（0939）、交行（3328）等5家銀行開出罰單，因佔壓財政存款或資金、違反帳戶管理，或違反信用信息管理規定等，合計罰款1541萬元人民幣。郵儲行昨股價偏軟跌0.4%；交行被剔出藍籌，加劇跌勢挫近4%。

杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，有內地媒體報道指或涉及浙江一家金融科技公司的上市計劃。螞蟻集團澄清，網傳相關人員入股螞蟻集團是不實謠言。不過，阿里巴巴（9988）的股價跌近4%，市場對於整頓的消息仍相當敏感，未見抵抗力。

市場對整頓消息相當敏感 阿里跌4％

中央政府鼓勵支持全民健身，月初公布全民健身的5年計劃，目標到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，各運動項目參與人數持續提升，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元人民幣。事實上，疫情令公眾健康意識提高，加上「國潮」的興起，中國體育用品品牌發展再次騰飛。

「國潮」興起 體育用品股再次騰飛

內地體育用品龍頭安踏（2020）、李寧先後染藍，反映行業發展及公司的地位不斷提升。特步（1368）相比安踏、李寧的規模仍然小得多，未來仍有龐大發展空間，股價調整後逐步改善，也值得留意。

特步品牌組合覆蓋三個細分市場，包括核心大眾運動主品牌特步、時尚運動品牌K-Swiss、Palladium，以及專業運動品牌Saucony和Merrell。年中特步引入高瓴對公司及旗下的K-Swiss、Palladium投資，有望借助高瓴在零售行業的經驗及資源，增強營運能力，加速發展步伐，釋放時尚運動品牌潛力。

公司早前預告今年上半年純利增長不少於65%，相比李寧上半年純利增近兩倍，以及安踏預告純利倍增，特步上半年盈利表現不算突出，而在盈利預告發布後，股價亦由高位回落近四成。

特步半年多賺72％ 派息增77％

特步昨天公布上半年業績，收入升12.4%，包括核心大眾運動收入升12.4%，時尚運動收入近持平，專業運動收入升2.9倍。期內毛利率回升，按年上升1.3個百分點至41.8%，受到產品結構改善及電子商務渠道加速增長推動；加上財務成本減少，以及應收帳、存貨減值回撥，推動半年純利增長72%，比預告更為理想。公司擬派中期息每股11.5仙，按年增77%。

特步的股價從7月高位回落後，於10元附近找到支持。之後受到國家推全民健身計劃，曾一度急升至13.8元，但無以為繼，而經過半個月的整固，上升動力增強，目前暫受制於50天線約12.8元，一旦突破將有望擺脫調整展開升浪。入市止蝕位可設於11.2元。

劉思明

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