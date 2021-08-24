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經濟
2021年8月24日星期二
技術取勝
投資策略
恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
國泰君安職員作供：意外基石可上市
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
港通中期純利升1.42倍
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
美元回落 油價急彈半成
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
技術取勝：六福集團20元料有承接
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
市建局庇利街項目收6標書
揚海首批料推120伙 最快今日開價
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
海洋公園9月重開展新顏
長實港島南岸3期最快年底登場
技術取勝：六福集團20元料有承接
【明報專訊】中國外運2.8元料有阻力（圖）
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恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
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