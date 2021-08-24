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薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像

【明報專訊】早前隨着《英雄聯盟》和《王者榮耀》等遊戲在全球大受歡迎，令電競成為部分媒體的吹捧對象。內地有不少報道預言，內地電競行業將出現數十萬「人才缺口」，令部分高等院校紛紛開辦電競相關課程。

適逢今年內地迎來首批由高校培訓的電競課程畢業生。但據指真實需求並不如市場想像，不少電競課程畢業生面對求職困難，已經轉行，更有專上院校已停辦課程。連直播平台上的遊戲主播人數，近期亦明顯減少。

在2003年，內地國家體育總局正式批准電競成為第99個體育競賽項目。由2009年至2013年，LGD、IG、皇族、EDG等電競俱樂部分別成立。一系列職業化發展無疑提高行業地位和專業形象。至2017年至2018年，中國傳媒大學、四川電影電視學院、南京傳媒學院、上海戲劇學院等大學，以及職業學校，更紛開設電競相關課程。

南京科技職業學院也是在2018年首次開設電競專業課程，收生24人，這批學生今年畢業。但據內地媒體報道，由於求職困難，大部分畢業生都已經轉行；有些自學後去了做剪片，有些更改當銷售員，甚至開食肆，和電競及課程內容完全無關。更令人吃驚的是，該校已停辦電競課程，那24人成為該校唯一一屆電競課程畢業生。

首屆電競課程畢業生紛轉行

對此，南京科技職業學院的招生辦公室坦承，當時開設課程是受大形勢影響。而且，目前電競相關產業還沒完全成熟，考慮到師資投入和學生的後續發展問題，決定不再開辦。連曾經向該校輸送導師的電競培訓機構南京恒一文化電競學院，也在課程開辦一年後，就失去音訊。

據悉，南京恒一文化電競學院成立於2016年，是專注於電競教育的公司。2017年12月，該公司主編的電競專業課程用書《電子競技概論》出版，成內地首套高等院校電競專業課程用書。不過，該公司的微信和微博最新一條消息的發布時間分別是2019年5月24日和2019年6月27日。

相對大專學校，大學的電競課程的畢業生今年求職時比較順利。其中一名南京傳媒學院播音系電競解說課程的應屆畢業生自行創業，從事電競賽事的線下策劃，聘請不少同學。他表示：「學校第一批畢業的電競生，至少四成還在這個行業。」

內地不少媒體曾報道說，截至2019年初，內地電競從業者有7.1萬，還有15萬的人才缺口，並預言到2021年將會有50萬的人才缺口；更指根據人社部的估計，5年後，電競行業的人才缺口達到350萬。

但亦有內地傳媒表示，內地多個大型電競俱樂部在2019年舉辦了25場選手招募活動，合共有10萬人報名。但正式加入俱樂部訓練隊的人只有10人，之後真正參加比賽的更只有1人。

當然，電競行業職位並非只限職業選手，還有戰隊經理、教練、解說員、主播等。大專院校的電競課程主要就是培養這些營運管理人員。如果電競選手職位空缺這麼少，上述職位的空缺亦非常有限。

以解說員來說，每半年就要接受一次末位淘汰的考核，其壓力並不比電競選手低很多。至於電競選手，職業生涯就更短，高峰期最長也只是約5年。據報道，有80%的職業選手都會在24歲之前退役。筆者相信，50萬和350萬人才缺口有所誇大。相信這是將很多和電競沒有直接關係的職位計算在內，尤其是遊戲開發等。

至於一度被視為可以提供大量職位的遊戲主播，據報近期亦大不如前。「小葫蘆」平台的數據顯示，今年3月至6月，電競直播中的《王者榮耀》板塊的活躍主播數量下滑最為明顯，累積減少了8600人。

人才缺口數據或有水分

虎牙的《英雄聯盟》板塊有45%的電競主播6月收入在5000元人民幣以下。即使是頭部主播，現在很多收入都比不上行業鼎盛時期的零頭，曾大紅大紫的遊戲主播近期卻紛紛退場，當中的隱喻可想而知。

事實上，電競極需要一些科學化以及釐清範圍的統計數據。現時市場上很多數據差異極大。例如，有數據稱，2020年全球電競行業收入為11億美元，按年增長15.7%。其中，內地佔比最高，達到35%，即是大約3.85億美元；但艾瑞諮詢（iResearch）曾預測，內地電競市場在2020年達到1351.1億元人民幣（約211.4億美元）。

究竟哪一個數據才是真？

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕主播 電競選手 鬥魚 科技觀潮 電競

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