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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊

【明報專訊】中國國家主席習近平近日提出「共同富裕」和「三次分配」，旨在加強對高收入一群的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。早於鄧小平年代，在十八大報告規劃中國經濟社會發展藍圖時已提出戰略構想：全面建成「小康社會」。時至今年7月1日，中共建黨100 周年，國家主席習近平在北京代表黨和人民莊嚴宣告，在中華大地上全面建成了小康社會。

「共同富裕」比較容易理解，主要是要解決貧富懸殊，因為過去40年的快速經濟發展讓中國大部分人擺脫了貧困，但貧富差距依然嚴重。至於何謂「第三次分配」，著名經濟學家厲以寧認為，通過市場實現的收入分配，被稱為「第一次分配」；通過政府調節而進行的收入分配，被稱為「第二次分配」；個人出於自願，在習慣與道德的影響下把可支配收入的一部分或大部分捐贈出去，可稱為「第三次分配」。

似針對現金充裕科技巨頭

8月18日騰訊（0700）公布業績時就宣布，再次增加500億元人民幣資金，深入結合自身的數字和科技力量，在鄉村振興、低收入人群增速、基層醫療體系完善方面提供持續助力，就是「第三次分配」。

中國政府促進「共同富裕」的理念，而此國策有可能會針對現金流充裕的科技巨頭，令投資者（特別是外資）對中國股市前景持謹慎態度。另一方面，此舉提高了居民整體消費能力，加上中等收入群體會擴大，將帶來可選消費需求的增加，消費板塊可繼續看好，當中包括餐飲、旅遊、酒店、化妝品、醫美和日用品等等。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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