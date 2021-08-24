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美元回落 油價急彈半成

【明報專訊】美元回落，推動國際油價由5月以來的低位回升，昨晚急升5%。布蘭特期油昨晚升穿每桶68美元，紐約期油升穿每桶65美元。市場憂慮Delta新冠變種病毒蔓延影響原油需求，拖累布蘭特期油上周跌8%，紐約期油更跌9%，創超過9個月以來最大單周跌幅，至昨晚油價終於止瀉。標普500指數及納指早段創新高。

由於「鷹派」的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）立場軟化，指一旦Delta病毒拖慢經濟復蘇，他可能會調整聯儲局今秋應縮減QE的觀點，美匯指數由上周五93.7的9個月高位，回落至93.1。美國10年期國債孳息率昨晚升至1.265厘。現貨金價格昨晚升逾1%，升穿每盎司1800美元。

現貨金升穿1800美元

市場等待聯儲局主席鮑威爾會否在周五晚Jackson Hole年度央行會議講話為「收水」部署透露端倪。但有分析認為由於變種病毒對經濟的影響有待觀察，鮑威爾應不會在周五透露「收水」時間表。美股三大指數早段向上，道指升逾200點。能源板塊早段在標普500指數領漲。納斯達克生物科技指數早段升超過2%，新冠疫苗概念股輝瑞（美：PFE）早段升超過4%，其德國合作伙伴BioNTech（美：BNTX）升約一成。

昨晚公布的美國7月二手樓銷售折合成年率達599萬戶，連續第2個月增長。不過受變種病毒擴散及供應鏈瓶頸等影響，美國8月的經濟活動擴張幅度連續第3個月放慢，綜合PMI降至55.4，是去年底以來最低。IHS Markit首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）稱，原材料不足及招聘困難等，影響到經濟活動。

歐元區8月經濟活動亦繼續擴張，但增速放緩。歐元區8月製造業PMI為61.5，是6個月來以來最低。服務業PMI降至59.7，而綜合PMI跌至59.5，兩者均較預期低。不過威廉姆森稱，歐元區經濟復蘇勢頭仍然強勁，8月PMI僅較7月高位略為回落。駿利亨德森投資（Janus Henderson）發表報告，預計今年全球企業的股息將增至1.39萬億美元，僅比疫情前的峰值低3%。

（綜合報道）

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