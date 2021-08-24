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PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元

【明報專訊】全球虛擬貨幣使用量急增之際，網上支付平台PayPal（PYPL）宣布，允許英國客戶本周起購買、持有和出售虛擬貨幣，是PayPal首次將虛擬貨幣服務擴展至美國以外的市場，反映虛擬貨幣交易趨於普及，刺激比特幣價格昨升穿5萬美元關口，是5月中以來首次。

比特幣在4月觸及6.48萬美元的歷史高位後，受部分國家收緊對虛擬貨幣規管的影響，其價格在5月尾幾乎腰斬，到7月底才重拾升浪。其他主要虛擬貨幣的價格昨亦普遍向上，以太幣（Ether）升逾2%，在3300美元以上徘徊。Cardano區塊鏈平台推出的ADA幣昨升逾8%，升穿2.8美元。

虛擬貨幣普遍反彈，激發幣圈的樂觀情緒。部分市場人士再次憧憬比特幣長遠漲至10萬美元或以上。虛擬貨幣交易所Luno亞太區負責人Vijay Ayyar稱，迹象顯示比特幣前景非常樂觀，在突破一些重要關口後，比特幣可望再次挑戰歷史高位。

疫情刺激消費者使用數碼服務

PayPal的虛擬貨幣服務，本周起讓英國客戶買賣比特幣、比特幣現金（Bitcoin Cash）、以太幣及萊特幣（Litecoin），最低交易額僅1英鎊（約10.7港元）。PayPal區塊鏈業務總經理Jose Fernandez da Ponte表示，新冠疫情加速了生活各個層面的數碼化，令消費者更頻繁地使用數碼金融服務，PayPal致力於與英國及世界各地監管機構密切合作，為數碼貨幣未來在全球金融及商業所扮演的角色作出有意義的貢獻。PayPal指出，虛擬貨幣服務在美國廣受歡迎，預期在英國也會表現不錯。

區塊鏈數據公司Chainalysis表示，個人投資者增加了虛擬貨幣的使用，使全球加密貨幣的使用量在過去一年增長約881%。分析認為，不同國家的虛擬貨幣使用目的各有不同，例如新興市場的用戶是因為本幣貶值，又或匯款困難而採用虛擬貨幣，而發達經濟體的使用量增加，很大程度由於機構投資者買入。

全球加密幣使用量1年增881%

美國第二大按揭抵押貸款機構United Wholesale Mortgage（美：UWMC）上周宣布，計劃今年第三季起讓美國置業人士可選擇以比特幣供樓，在美國按揭貸款行業開創先河。此外，「虛擬貨幣交易所第一股」Coinbase（美︰COIN）的董事會，已授權將價值5億美元的虛擬貨幣併入資產負債表。該公司還將把10%的季度利潤投資於虛擬貨幣。

Twitter（美：TWTR）及電子支付公司Square（美：SQ）的行政總裁多爾西（Jack Dorsey）上周透露，正嘗試透過比特幣挖礦託管服務商Compass Mining開採比特幣。

（綜合報道）

[國際金融]

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