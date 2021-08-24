經濟

萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外

【明報專訊】萬洲國際（0288）就前副主席兼太子爺萬洪建上周撰文，指摘父親兼主席萬隆透過若干關連交易將內地雙匯的錢轉出境外，以及逃稅等指控再度澄清。萬洲昨中午收升4.1%，公司中午發澄清公告後未有顯著刺激股價，全日收報6.12元，升4.8%。

否認雙匯重組過程中涉欠申報及交稅

萬洪建的文章指控萬洲將資金從河南雙匯轉至境外市場，萬洲回應指公司除了派發股息、貿易應付款項結算及出售於雙匯附屬公司的股權等一般經營業務及投資需要外，並無將資金轉移至境外市場。至於萬洪建指控萬隆連同其秘書，於2013年完成收購史密斯菲爾德食品公司後，從萬洲獲得超過50億港元的獎金；以及萬隆於2017年指示萬洲，將原本承諾授予公司管理團隊的3.5億股獎勵股份授予萬隆。萬洲則表示，公司曾分別向萬隆及楊摯君發行約5.73億股股份及2.46億股股股份，當時價值約4.18億美元及1.79億美元，以表彰萬隆及其時為執行董事兼副總裁的楊摯君，於2013年收購史密斯菲爾德所作出貢獻。萬洲亦確認公司根據2013年的股份獎勵計劃，於2017年向萬隆授出3.5億股股份，稱相關股份發行及獎勵乃根據相關規則及法規妥為管理。

就萬洪建另一嚴重指控，即萬隆2007年在雙匯重組過程中從鼎暉投資無償取得雙匯發展5%股權，隨後以2億美元代價售出該5%權益，但從未就該金額申報或交稅，萬洲稱鼎暉投資及萬隆已書面否認上述指控。此外，萬洪建亦指控萬隆及執董郭麗軍今年2月指示雙匯以遠高市價從美國進口豬肉導致公司因存貨撇銷損失8億元人民幣。萬洲解釋進口交易價格為當時市場價格，由於中國生豬價格下降，雙匯發展今年上半年已計提存貨減值撥備1.26億元人幣，而進口交易的未變現收益或虧損已於公司的綜合帳目對銷，故上半年毋須就有關存貨計提減值虧損。

相關字詞﹕郭麗軍 鼎暉投資 楊摯君 雙匯 萬隆 萬洪建 萬洲國際

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