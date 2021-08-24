余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨

明報記者 周綺琪

供股消息公開後，余卓兒仍積極買貨，本報曾向億京查詢會否有意參與供股，惟未獲回應。麗新發展本月12日宣布以「二供一」供股，每股供股價3.43元、較此前收市價折讓五成，發行不少於3.39億供股股份後，股價一直呈走下坡趨勢，並一直於5.7至6元低位間徘徊；昨日則收報5.71元，跌3.71%。

麗新「二供一」 余未回應是否參與

不過，麗展是次「反擊」行動似乎未有令余卓兒打退堂鼓。據披露易資料，余氏上周五（20日）、即集團宣布供股後，再度購入198.9萬股份，以每股平均價6.023元計，涉資約1200萬元。事實上，余卓兒早於本月3日，已以每股平均價約6.214元，斥資1898.3萬元買入305.49萬股份，而一直到8月20日再申報增持，期間其實亦已買入逾300萬股麗展股份，換言之，余氏過去兩周已合共豪擲約5000萬元「掃貨」，其最新持股量亦由早前的26.47%，增至27.29%。

麗展本月公布供股計劃，同時引入維權基金股東Argyle Street Management配股，以每股6.95元認購6766.98萬股新股。而余卓兒原先持有26.47%股份，倘若他未有跟隨供股，持股量將大幅攤薄至15.89%，令公眾持股量回復至正常水平；惟當中關鍵因素是，一但余卓兒決定供股，計及配股因素，其持股仍可維持約24%水平，至於涉及的供股資金則約2.86億元。