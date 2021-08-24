經濟

余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨

【明報專訊】本地發展商億京集團主席余卓兒（圖），一直為商人林建岳旗下麗新系「捧場客」，兩年前更曾因增持，導致系內3家公司公眾持股量不足。余卓兒近月鎖定麗新發展（0488）連番增持，令公司或因「街貨」不足而遭勒令停牌，集團前周隨即以供股集資「拆彈」，冀攤薄余卓兒股權；惟余氏雖未回應是否參與供股，過去兩周卻累斥逾3400萬元，購入超過500萬股份，其中包括供股消息公布後斥資近1200萬元掃貨，或再度掀起麗展「收購戰」。

明報記者 周綺琪

供股消息公開後，余卓兒仍積極買貨，本報曾向億京查詢會否有意參與供股，惟未獲回應。麗新發展本月12日宣布以「二供一」供股，每股供股價3.43元、較此前收市價折讓五成，發行不少於3.39億供股股份後，股價一直呈走下坡趨勢，並一直於5.7至6元低位間徘徊；昨日則收報5.71元，跌3.71%。

麗新「二供一」 余未回應是否參與

不過，麗展是次「反擊」行動似乎未有令余卓兒打退堂鼓。據披露易資料，余氏上周五（20日）、即集團宣布供股後，再度購入198.9萬股份，以每股平均價6.023元計，涉資約1200萬元。事實上，余卓兒早於本月3日，已以每股平均價約6.214元，斥資1898.3萬元買入305.49萬股份，而一直到8月20日再申報增持，期間其實亦已買入逾300萬股麗展股份，換言之，余氏過去兩周已合共豪擲約5000萬元「掃貨」，其最新持股量亦由早前的26.47%，增至27.29%。

麗展本月公布供股計劃，同時引入維權基金股東Argyle Street Management配股，以每股6.95元認購6766.98萬股新股。而余卓兒原先持有26.47%股份，倘若他未有跟隨供股，持股量將大幅攤薄至15.89%，令公眾持股量回復至正常水平；惟當中關鍵因素是，一但余卓兒決定供股，計及配股因素，其持股仍可維持約24%水平，至於涉及的供股資金則約2.86億元。

相關字詞﹕余卓兒 億京 麗新國際 麗新發展

上 / 下一篇新聞

恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%
無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
國泰君安職員作供：意外基石可上市
國泰君安職員作供：意外基石可上市
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
港通中期純利升1.42倍
港通中期純利升1.42倍
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
美元回落 油價急彈半成
美元回落 油價急彈半成
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
技術取勝：六福集團20元料有承接
技術取勝：六福集團20元料有承接
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
市建局庇利街項目收6標書
市建局庇利街項目收6標書
揚海首批料推120伙 最快今日開價
揚海首批料推120伙 最快今日開價
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
海洋公園9月重開展新顏
海洋公園9月重開展新顏
長實港島南岸3期最快年底登場
長實港島南岸3期最快年底登場