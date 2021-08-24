經濟

京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好

【明報專訊】京東集團（9618）昨收市後公布，上季收入表現勝預期，按年增加26.2%至2538億元（人民幣，下同）；非公認會計準則（non-GAAP）淨利潤雖然倒退21.7%至46.27億元，仍優於預期。中央對科網公司的監管新招不斷，京東零售首席執行官徐雷在業績電話會上辯稱，監管對行業長期利好，更認為私隱及數據監管會陸續有來，預料對廣告業務會有明顯影響。

明報記者 蔡穎霖

京東績前收報243.6元，微升0.9%。截至昨晚10時30分，京東美股（美：JD）微跌0.6%。

面對一系列的監管措施出台，徐雷形容對行業而言是長期利好；京東在發展的過程中，曾經歷過行業的不正當行為，例如常見的「二選一」、過度補貼等，對其業務產生干擾。徐雷又表示，目前中央監管主要集中於資本公司擴張、經營數據安全等，強調將跟隨中央的政策，進行內部審查以免違法，加上跟有關當局的密切溝通，認為監管對集團的影響有限。

料用戶私隱及數據監管措施續出台

徐雷預期，中央對用戶私隱及數據監管的措施持續出台，認為更加合規可算是整個行業甚至世界的大勢所趨，估計監管對廣告平台影響較大，重申集團一直合規。至於「二選一」的問題，徐雷稱至今年初，集團陸續有新品牌加入，以及過往因「二選一」離開的品牌回歸到京東，例如雅詩蘭黛（Estée Lauder）、寶格麗（BVLGARI）等，集團會根據不同品牌作規劃配合。

僅零售錄經營利潤 京東物流盈轉虧

收入按業務劃分，京東零售上季貢獻2325.57億元，收入按年增加22.7%。京東物流收入按年增加 45.7%至260.61億元；新業務收入按年增加60.3%至69.63億元。三個分部當中，僅京東零售錄得經營利潤59.87億元，按年增加23.2%。京東物流錄得經營虧損3.57億元，去年同期為利潤21.01億元；新業務虧損按年擴大72.4%至30.2億元。

期內，京東年度活躍用戶數量按年增加27.4%至5.319億，集團首席財務官許冉表示，旗下「618周年慶」活動帶動今年次季新增3200萬名新用戶。她續說，基於集團開放生態的戰略，通過以京東供應鏈為基礎的技術和基礎設施，為旗下用戶和業務伙伴創造價值，帶動收入來源更加多樣化。

年度活躍用戶按年增27%至5.319億

展望後市，徐雷透露集團在今年7月仍保持穩定增勢，惟宏觀環境充滿挑戰，強調京東會繼續以開放的供應及服務能力，為旗下合作伙伴及消費者穩定的支持。他重申，集團對未來依然保持相對樂觀的態度。

相關字詞﹕監管 二選一 京東集團

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