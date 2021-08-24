國泰君安職員作供：意外基石可上市

指基石控股帳目不清晰

控方在庭上讀出國泰君安副總經理羅廣信供辭。羅廣信提到，國泰君安曾任基石控股（1592）保薦人，當時由林楚華擔任上市顧問，曾問及上市計劃的進度。羅指出，國泰君安發現基石購買石材的單據不清晰，要求基石提供有關資料或文件，惟基石未有配合，故雙方合作關係被終止。

另一證人、國泰君安前經理吳日天作供時同樣表示，曾向基石提出疑問，要求解釋基石經第三方公司支付購買石材款項，而非直接付款的具體情况。吳又指出，基石帳目不清楚的情况屢次發生，他在合作終結後亦繼續關注基石上市進度，他認為招股文件中對上述情况的披露比想像中簡單，港交所仍批准其上市實屬「意料之外」。

羅廣信又指出，林楚華曾參與多家新股上市計劃，包括國茂控股（8428）、碧瑤（1397）、靛藍星（8373）等，出席過專業團隊會議等不同場合，以過往顧問工作經驗提供上市意見。羅補充，上述新股最終均成功上市。

另外，雅仕維（1993）執行董事林德興作供時稱，曾透過太平基業創辦人羅德榮介紹，在馬會會員飯局中認識楊金隆及林楚華。林又指出，羅德榮與二人十分熟絡，經常一同出席社交飯局，有時會帶同伴侶，雖甚少提及公事，惟他從飯局中得知二人職業分別涉及港交所和協助上市籌備工作。