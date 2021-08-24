經濟

任志剛倡允人民幣買賣主要港股

【明報專訊】行政會議成員、金管局前總裁任志剛昨日出席政府舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會時，提到希望港股市場可以引入人民幣作為交易媒介、清算、報價的選項。中國人民銀行金融研究所所長周誠君回應指出，香港任何經濟活動例如股、債，若想採用人民幣結算，人民銀行樂見其成，而香港有最完善的離岸人民幣相關的基礎設施，認為香港完全有能力落實任志剛的建議。

「港擁最完善離岸人幣設施」 人行稱樂見其成

任志剛出席宣講會後進一步解釋，若人民幣要進一步國際化，由目前離岸市場推展往資本市場會是個好做法，他舉例恒指成分股除了港元以外，亦可用人民幣報價、交易及清算，由投資者決定採用哪種貨幣，「他可以用人民幣買（股票），賣股票時拎番港元又得」，不擔心會影響港元地位。

另外，對於任志剛認為目前香港與內地兩個金融體系之間的資金、資本流通仍很少，周誠君表示，內地和香港的金融體系，特別是資本和金融帳戶開放程度不一致，客觀上，內地不得不維持目前資金相對隔離的狀况，惟現有橋樑、渠道，例如滬深港通、債券通，以至將來推出的理財通，都會有相當多的境外資金在兩地間往返，而債券通的「南向通」，內地可能會較快實現此政策目標。

周誠君又提到，香港在人民幣國際化方面的任務，是為全世界的市場主體因持有各種人民幣頭寸、人民幣資產而產生的外匯市場匯率風險，提供各種人民幣匯率產品、衍生產品，讓市場主體能自由選擇，控制好他們的匯率風險。

人大暫不表決反制裁法納基本法

任稱更多時間考慮更好

對於全國人大常委會暫不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，任志剛則表示相關問題複雜，多些時間作考慮會更好。他舉例，特首被制裁，她可息事寧人，與金融體系機構斷絕關係，避免銀行尷尬，但反制裁下，被「反制裁」的外國人則未必會同樣地息事寧人。

相關字詞﹕十四五 人民幣 任志剛

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