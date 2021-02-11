越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲

恒大尚欠華置12.5億元尾數 需11月前付

據報道引述知情人士表示，中國恒大與越秀地產的商談已接近尾聲，並於上周五達成共識，短期內將正式簽約。

雖然恒大的意向價高達156億元，但最終亦要讓步減價，按全幢約105億元計，是次出售平均呎價約3萬元。

早前中國恒大已承認擬出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的部分權益，亦有券商指出集團有意出售其他項目級別的舊改項目。惟遠水不能救近火，最終傳出中國恒大有意將香港總部出售，惟是次傳出越秀地產的出價僅約105億元，較2015年11月中國恒大自華置（0127）手中分期收購時的125億元低出20億元，且相信至今恒大仍未向華置還清尾數，尚欠一筆12.5億元尾數需於11月前支付。

近年主攻內地TOD項目的越秀地產，其最新中期業績顯示，目前集團淨借貸比率為49.8%，按年升2.3個百分點，手頭現金及現金等價物及監控戶存款400億元，按年升7.2%。

至於近期曾遭主要高層減持的中國恒大昨日股價曾隨大市高開，惟無以為繼，更逆市大跌12.4%，收報4.31元，市值僅約571億元；前途未卜的恒大汽車年內市值曾破4000億元，但昨曾跌近29.3%，收市仍跌26.9%至7.68元，市值僅餘750億元；至於恒大物業亦跌9.14%，收報5.47元，恒騰（0136）則跌4.21%，收報3.64元。