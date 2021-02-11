經濟

施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO

【明報專訊】恒生銀行（0011）副董事長兼行政總裁鄭慧敏去年身體開始抱恙，健康狀况受外界關注。該行昨午宣布，鄭慧敏辭任該行執行董事、副董事長兼行政總裁，並調回匯豐，下月1日生效，現任匯豐香港區行政總裁施穎茵則接任為恒生執行董事兼行政總裁，延續該行委任「女舵手」的傳統。匯豐表示，已啟動聘請香港區行政總裁工作，現時將由香港區營運總監林慧虹擔任匯豐香港區署理行政總裁。據了解，匯豐聘請高管有既定機制，不能否定任何的可能性，但除對外委聘外，內部亦有適合人才。

匯豐調任恒生非首例

鄭慧敏於2017年7月起，接替李慧敏擔任恒生銀行副董事長兼行政總裁，當時鄭慧敏為53歲。而恒生昨日公告顯示，施穎茵現年52歲，相比梁高美懿、李慧敏分別以約56歲、59歲之齡擔任女舵手更年輕。而據了解，今次人事變動，匯豐香港行政總裁是在施穎茵任內才首設的職位，而梁高美懿、鄭慧敏此前都是由匯豐調任恒生，因此實際並非首例。而施穎茵仍為匯控集團總經理，但同時兼任恒生銀行執行董事及行政總裁，理論上職級並無變化。

恒生去年7月曾發出公告，指鄭慧敏正接受治療，但當時強調她仍可繼續履行職務，亦表示董事會深信集團執行領導層能管理業務及踐行業務戰略。至今年5月，鄭慧敏決定短暫休假3個月，由關穎嫺擔任署理行政總裁。該行昨日交代委任高層管理人員及董事會成員之變更時，未有提及鄭慧敏的身體情况，匯豐則表示，鄭目前因病休假，正在接受治療，日後將重返匯豐擔任管理層職務。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，感謝鄭慧敏過去4年在恒生銀行的超卓領導，讚揚她鞏固恒生銀行作為香港最大本地銀行的地位，為未來的增長奠下良好基礎。廖又指出，相信恒生在施穎茵的領導下，將積極部署協助客戶捕捉新機遇。

匯豐表示，林慧虹2017年起擔任香港區營運總監，期內她於多個創新科技及營運項目上，成功提升客戶體驗和營運效率。她1999年加入匯豐，獲派駐香港之前，曾於內地、印尼、馬來西亞、新加坡及越南工作，擁有豐富經驗。

王冬勝辭任恒生非執董

另外，恒生亦公布王冬勝將辭任該行非執董，下月生效，以專注擔任香港上海匯豐銀行非執行主席及匯豐控股有限公司主席和行政總裁顧問的職務。廖宜建下月接替王冬勝出任恒生銀行非執董、提名委員會委員。

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